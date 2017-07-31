Paykasa kart ile Astropay Kart Farkları

Paykasa kart , 16 haneli koddan oluşan sanal karttır. Sanal alemde gönül rahatlığı alışverişlerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan Paykasa kart , kimlik bilgilerinizin üçüncü kişi tarafından paylaşılmasına engel olmaktadır. Son derece üst düzey güvenli olan Paykasa , günümüz teknolojisinin ilerlemesi ile ortaya çıkan dolandırıcılık gibi sorunları ortadan kaldırmak için oldukça ideal ve güvenli karttır.

Paykasa kart’ın amacı; kullanıcılarına güvenli bir ortam oluşturmak, kredi kartı ve kimlik bilgilerinizin paylaşılmasını engellemek ve bu hususta güvenli ve pratik bir şekilde alışverişlerinizi gerçekleştirmektir. Paykasa kart ile sanal ortamda alışverişlerinizi hiç olmadığı kadar keyifli ve oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Firmamız Paykasa kart satışı yapmakta olup Paykasa kart hakkında 7/24 kesintisiz canlı destek ekibi ile sizlere bilgi aktarmaktadır. Paykasa kart sayesinde gönül rahatlığı ile alışverişlerinizi gerçekleştireceğiniz sanal ortamda, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaksınız.

Astropay kart sistemleri

Astropay kart %100 güvenli olup herhangi bir güvenlik açığı söz konusu dahi olamaz! Kredi kartınıza ihtiyaç duymadan güvenle alışverişlerinizi gerçekleştirebileceğiniz sanal ortamda, Astropay size oldukça üst düzey güvenlik sağlamakta olup alışverişlerinizi sorunsuz ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamaktadır. Astropay kart satın alma işlemlerinin yanı sıra firma olarak Astropay bozdurma hizmeti de sunuyoruz. Alışverişiniz sonrasında arta kalan paranızı firmamız ile TL’ye çevirebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilir, 7/24 canlı destek birimimiz ile Astropay kart hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.