Kısırlaştırılmış Kedi Maması Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Kediler özellikle evcil hayvanlar içerisinde beslenme yönünde en çok tercih edilen canlıların arasında görülmektedir. Evimizde evcil hayvan beslemek pek çok açıdan insanlara avantajlar sunmaktadır. Öncelikle kedilerin ve diğer hayvanların evimizde olması bizim sevgi ve şefkat özelliklerimizin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra özellikle küçük çocukların evlerde bu şekilde evcil hayvanlar ile birlikte yaşamaları onların gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Özellikle kedilerin cana yakın tavırları ve oyun seven, eğlenceleri yapıları sayesinde hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından çok sevilmelerini sağlamaktadır. Bu kadar çok sevilen canlıların her şeyi ile ilgilenmek ve önem vermek gerekmektedir. Bu konuların başında da mamaları gelmektedir. Sevimli dostlarımızın mamaları en çok dikkat edilmesi gereken konuların arasında gelmektedir. Kedi mamaları konusunda hem kedinin cinsine hem de yaşına uygun mama seçimi önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kedilerde en sık karşılaşılan durumların arasında kısırlaştırma gelmektedir. Kısırlaştırılan kediler için özel olarak üretilmekte olan kısırlaştırılmış kedi maması kullanılması tavsiye edilmektedir. Kısırlaştırılmış kedi mamaları özellikle bu tarz kedilerde metabolizma hızına göre besin maddeleri içermektedir. Kısırlaştırılan kedilerin metabolizmaları daha yavaş işlemektedir. Bu sebeple de tüketilen mama ve diğer gıdaların aşırı kilo yapabilme gibi sonuçlar oluşabilmektedir. İstenilmeyen bu durumun engellenmesi içinde özel olarak içeriğine dikkat edilen mamalar verilmelidir.

Kedi Kumu Seçenekleri

Kedi mamalarının özel içerikleri nedeniyle kedinin özelliklerine uygun mamalardan seçilmesi gerekmektedir. Gelişim yaşlarında olan yavru kedilerin gelişimlerini destekleyici özel mamalar kullanılmalıdır. Kedilerin sağlıklı gelişimlerinin sağlanabilmesi açısından bu dönemde kullanılacak olan mamalar önem taşımaktadır. Hem beden olarak gelişimleri hem de beyin fonksiyonlarının gelişimi için özel protein içeren ve farklı gıda ürünleri ile takviye edilen mamalar avantajlara sahiptir. Bunun yanı sıra kedilerin yetişkin hallerinde ve yaşlı hallerinde de kullanabilecekleri özel mama türleri bulunmaktadır. Bu mamalar özellikle sindirim sistemlerinin rahatlatılması ve gelişimlerinin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Kediler açısından önem taşımakta olan bir diğer konu kedi kumudur. Kedi kumu kedilerin sindirim maddeleri ve sıvılarını boşaltabilecekleri özel maddeleri belirtmek için kullanılmaktadır. Kedi kumları özellikle ev ortamı gibi kapalı mekânlarda kedi beslenmesi tercih edildiği zaman kullanılması kaçınılmaz olan ürünler içerisinde yer almaktadır. Kedilerin dışkı ve idrarlarının toplanması için özel maddeler içerecek şekilde üretimleri yapılmaktadır. Kedi kumlarında önemli olan ilk konu kedilerin buna alıştırılabilmesidir. Kuma alışmış olan kediler sahiplerine büyük rahatlık sağlayacaktır. Kedi kumları için önemli bir diğer konu kedilerin sağlığı açısından zararlı olabilecek maddeler içermemesidir. Kedi kumlarının içerisinde etrafa dağılabilecek tozlar bulunmamalıdır. Bunun yanı sıra kumlarda önem taşıyan bir konuda içerisinde kedilerin bırakacağı idrarı topaklaştırma ve dışkıyı kurutabilme özelliğidir. Bunların sağlanması kumun istenen amacını sağlaması açısından önemlidir. Kedi kumları bu maddelerden çıkabilecek kötü kokuları mutlaka engellemeli ve etrafa yayılmasına izin vermemelidir.

Brit Care Kedi Mamaları Özellikleri

Kediler için önemli konuların başında mamalar gelmektedir. Kedi mamaları kedilerin doğru şekilde beslenebilmelerini ve gelişmesini sağlamak açısından önem taşımaktadır. Kedilerin beslenmesi çok hassas ve uzmanlık isteyen bir konudur. Her kedi her mamayı yemez. Mama konusunda kedilerde ileri derecede seçicilik mevcuttur. Bunun içinde mamaların içeriklerinde özel katkı maddeleri kullanılmaktadır. Kedi mamaları içerisinde brit care kedi mamaları, mama markaları içerisinde en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Brit care kedi mamaları kedilerin en çok sevdiği besin maddeleri tercih edilerek üretilmektedir. Bunların başında tavuk, somon, kuzu, hindi, ördek ve pirinç gibi ürünler tercih edilerek üretilmiş olan kedi mamaları gelmektedir. Bunlara kedi mamalarının besin değerlerini arttıracak olan pirinç ve patates gibi gıdalarda eklenebilmektedir. Kedi sahipleri kedilerine uygun olan mamayı belirleyerek mama kullanımına başlayabilecektir. Ancak bu aşamadan kedinin damak tadına uygun olan gıda seçenekleri arasında belirleme yapılabilecektir. Bunların yanı sıra kedilerin yaşları da mamaların belirlenmesi açısında önemlidir. Özellikle yavru kedilerin gelişimi, yetişkin ve yaşlı kedilerin beslenme sistemleri düşünülerek mama seçenekleri değerlendirilebilecektir. Bunlara ek olarak kedilerin tüylerinin parlaklığına önem veren kişiler bunu sağlamak adına özel olarak üretilmekte olan mamaları kullanabilecektir. Ayrıca sindirim sistemi hassas olan kedilere ve kısırlaştırılmış kedilere özel mama türleri de bulunmaktadır.