Rahat Bir Uyku İçin Neler Yapmalı?

Gününüzün güzel geçmesi, gece uyuyacağınız kaliteli uyku ile yakından ilişkilidir.

Güzel ve kesintisiz bir uyku, mutlu ve enerjik bir gün için deolmazsa olmazımızdır. Tüm bunlar için iyi bir uyku, iyi bir uyku için de peki neler gereklidir? Önerilerimize bakmadan geçmeyin…



ADIMLARI TAKİP ET…

Ilık bir suyla alacağız mükemmel bir duş, kalite uyku için yapabileceklerinizin en başında yer alıyor. Bundan sonra sırasıyla sağlık koşullarınızı göz önünde bulundurarak esneme hareketleri yapabilir, ruhunuza iyi gelen müzikler dinleyebilirsiniz.

Kitap okuyun.

Günlük yazın.

Nefes egzersizleri yapın.

Aromaterapiyi deneyin.

Sevdiğiniz kişiye sarılın.

Bitki çayı veya ılık süt için.

Telefonunuzu yatağınızdan uzak bir yere koyun





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