Birbirinden Farklı Şark Odası Modelleri

Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala da kültürümüzün önemli parçalarından olan ve farklı bir ambiyans yaratan şark köşesi, günümüz modern evlerinde de rastlanabilen alanlar olmaktadır. Şark köşesi alanları tam anlamıyla Anadolu’ yu yansıtmakta ve özümüzün de bir parçasıdır. Genellikle ahşap gövde ve sırt kısmı da minder ve yastıklardan oluşmaktadır. Bu yastık ve minder kılıfları ve örtüleri de hep aynı yani Anadolu motiflerinden oluşmaktadır. Şark köşesi aksesuarlarıyla da bir bütün olmaktadır. Gerek Osmanlı kahve fincan takımıyla, gerekse de nargile aksesuarlarıyla oldukça faklı bir hava yakalamanız mümkün. Siz de eş, dost, akrabalarınız için en güzel şark odası modellerini odanıza uygulamak istemez misiniz?

Birçok evde var olan şark odaları aynı zamanda çoğu dükkânlarda ve işletmelerde de mevcuttur. Oldukça yaygınlaşan modern şark köşelerini ise bahsettiğimiz üzere her alanda görebilmeniz mümkün. O tarz otantik havaya sahip yerlerin müşterilerin odağı olması da tamamen Anadolu özleminden ve bağlarımızın kopmamasından kaynaklanmakta olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bunun için de bu şark odası ve şark köşelerini evlerimize de yansıtmamız oldukça doğal. Siz de evinizin bir tarafını bu şekilde düzenlemek istiyorsanız ve şark köşesi fiyatlarını merak ediyorsanız sarkkosem.com sitesi aracılığıyla detaylı bilgilere erişebilirsiniz.