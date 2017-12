Dumansız Sigara İçmek Mümkün mü?

Dünyada ve ülkemizde sigara kullanımı son derece yaygın ve sigaraya başlama yaşı da her geçen gün düşüyor. Tiryakilerinin dahi rahatsız olduğu koku, duman, kirlilik kaynağı olan sigara, çeşitli sebeplerden dolayı bir bağımlılık haline geliyor ve kullanan kişilere ve çevresindekilere ciddi sorunlar yaratıyor. Yediden yetmişe, herkesin şikâyetçi olduğu sigara dumanı, kullanıcıların sosyal hayatlarını etkilediği gibi, sigara veya eleaf pico kullanmayan pasif içicilerin dahi sağlığını tehdit ediyor. Peki ya dumansız bir sigara mümkün olsaydı? Elektronik sigara ile sigara dumanı ve kokusu tarih oluyor.



Her geçen gün daha da popüler hale gelen elektronik sigara, sigaraya göre sayısız avantajı bünyesinde barındırıyor. Bu avantajların başında da, duman yerine buhar salınımı yapıyor olması geliyor. Yani elektronik sigara normal sigaraların yanarken çevreye verdiği, kıyafetlere ve duvarlara sinen duman yerine, kullandığı likidin aromasını barındıran bir su buharı yayıyor. Oldukça basit bir çalışma prensibine sahip olan sistemde, kartuş içerisinde bulunan likid, rezistans yardımı ile ısıtılır. Isınan likid buharlaşır ve kullanıcı bu buharı ağızlık kısmından çeker ve çevreye de bu aromalı su buharını yayar. Kötü kokulu duman yerine, temiz ve hoş kokulu su buharı salınımı, kullanıcı ve kullanıcının çevresi için sigaradan sonra muazzam bir gelişme olacaktır. Pasif içiciler için hiçbir dezavantajı bulunmayan bu su buharı sayesinde elektronik sigara, koku ve leke korkusu olmadan yasal olarak engelin bulunmadığı her alanda içilebilir hale gelmiştir.



Elektronik sigara veya eleaf pico, duman üretmediği için çevreye, insan sağlığı için çok tehlikeli olan başta karbon monoksit olmak üzere binlerce zehirli kimyasal gazı da vermemektedir. İçerisinde %4 civarında karbon monoksit bulunduran sigara dumanı, yalnızca karbon monoksit gazı ile bile içenlerin ve çevresindekilerin nefes darlığı yaşamasına neden olur. Formaldehit, arsenik, benzen ve daha sayılamayacak sayıda kimyasal madde içeren sigara dumanı, en az 81 onaylanmış kanserojen madde içerir. Elektronik sigaranın su buharında ise bu maddelerden sadece birkaçı, çok daha düşük yoğunlukta bulunuyor. Salınan su buharının, geleneksel sigara dumanına kıyasla kat ve kat daha sağlıklı olduğunu vurgulayan uzmanlar, su buharının asla ciddi bir sorun olmadığı konusunda hemfikirler.



Sonuç olarak, bilinen bütün zararlarına rağmen halen yoğun şekilde tüketilen, sağlık anlamında ve sosyal hayata sayısız zararı bulunan sigaranın artık çok dişli bir rakibi var. Geleneksel sigara karşısında her alanda çok daha avantajlı olan elektronik sigara yani eleaf pico, yakın zamanda çoğu sigara tiryakisinin buhar makinası olmaya aday.