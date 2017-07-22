Saç Ekimi Nedir Ve Kimlere Yapılır?

Çeşitli sebeplerle dökülen saçlar başarılı bir saç ekimi uygulamasıyla eskisinden daha iyi bir görünüme sahip olabilir. Saç ekimi Ankara bölgesinde sizlere hizmet sunan uzman ekibimizle son derece doğal görünen yeni saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi, saçın döküldüğü bölgelere, ense bölgesindeki saç köklerinden alarak ekilmesi işlemidir. Bölgeye ekilen saçlar aslında bir doku nakli olarak kabul edilir ve her doku naklinde olduğu gibi saç ekiminde de ekilen saçların bölgeye uyum sağlaması için belli bir süreye ihtiyaç vardır. Bu süre içerisinde uzmanların kontrolleri ile uygulama değerlendirilir ve hastaya gereken bilgiler verilir. Saç ekim işleminden sonra, hastaya göre değişen bir süreç ile yaklaşık olarak altı ay içinde yeni ekilen saçların bölgeye uyum sağladığı ve doğal saçların uzamaya başladığı görülür.

Kimlere Saç Ekimi Yapılır?

Saç ekimi ciddi rahatsızlıkları olmayan herkese yapılmaktadır. Saç ekim işleminden önce hastanın sağlık durumunun elverişli olduğunu görmek için birtakım testler uygulanmaktadır. Ancak karaciğer, böbrek yetmezliği, kalp rahatsızlıkları gibi hallerde konunun uzmanlarına danışılmasında yarar vardır.

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