Elektronik güvenlik sektöründe 22 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren firmamız, sektörde en iyi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Çözüm ortaklarımız DSC, Paradox, AMC, Secukey, Makim gibi firmalardır.

Elektronik Güvenlik Sistemleri

Müşterilerimizin ihtiyacı olan elektronik güvenlik sistemleri kullanmak istedikleri amaca göre temin etmekteyiz. Sistemin kurulmak istendiği yere ve kullanım amacına göre farklılıkları bulunmakta.

Sistemlerimiz;

CCTV kamera sistemleri, yangın ihbar sistemi, hırsız soygun ihbar sistemi, smart home akıllı ev sistemi, acil anons ve seslendirme sistemleri, plaka tanıma sistemleri, interkom sistemleri, alarm izleme merkezi, araç takip sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, kartlı ve biyometrik geçiş sistemleri, okul öğrenci takip sistemi, plaka tanıma sistemi, turnike, video yönetim yazılımı, bariyer ve turnike sistemleri gibi hizmetlerimiz mevcuttur.

Cctv Kamera Sistemleri

Salt güvenlik olarak firmamız Samsung, Sony, Panasonic, Grundig gibi kaliteli CCTV kamera sistemleri mevcuttur. Ürünümüz banka, fabrika, işyeri ya da konutlarda hd olarak görüntü izleme hizmeti sunmakta. Görüntüleri akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden izleyebilirsiniz.

Tüm hizmetlerimize ve şirketimiz ile ilgili detaylara saltelektronik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

http://saltelektronik.com.tr/