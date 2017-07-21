Personel Takip Sistemlerinin İşletmelere Kazandırdıkları

Personel takip sistemleri ile ilgili çok sayıda önemli başarıya imza atarak sektörde güvenilir bir yer edinmeyi başaran Aklı Başında ekibi, kaliteli hizmet anlayışından ve sorumluluklarından taviz vermeden müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Personel Devam Kontrol Sistemi:

Firmaların çalışma şekline bağlı olarak farklı özelliklerde tasarlanan ve tüm beklentilere karşılık verebilen personel takip sistemi personellerin işe giriş çıkış saatlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamaktadır. En ileri teknolojiler kullanılarak tasarlanan ve uzun süre bakım gerektirmeden kullanım olanağı sunan personel takip sistemleri kartlı geçiş, parmak izi okuma ve yüz tanıma sistem seçeneği ile birlikte satışa sunulmaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Sağladığı Avantajlar:

Personel takip sistemlerinin sağladığı en önemli avantajlardan biri çalışanların giriş ve çıkışlarını detaylı bir şekilde rapor vermesidir. Puantajlamalarda daha kesin ve güvenilir bilgiler elde edilmesine olanak tanıyan personel devam kontrol sistemi tüm çalışanların daha disiplinli bir çalışma ortamda iş yapmalarını sağlar. İşletme içerisinde ekstra bir güvenlik oluşturan personel devam kontrol sistemleri, aynı zamanda önemli ölçüde maliyet avantajı da sağlamaktadır.

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