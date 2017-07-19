Zorlu Eğitim Döneminde Rahat Bir Yaşam İçin

Kadıköy'ün merkezinde, her türlü sosyal aktiviteye yürüme mesafesinde kız ve erkek öğrenci yurtlarımızla yıllardır hizmet veriyoruz. Kadıköy erkek öğrenci yurtları ve Kadıköy kız öğrenci yurtları son teknolojiyle donatılmış olup konforlu bir konaklama için tasarlanmıştır. Yurtlarda; internet bağlantısı, sıcak soğuk su tesisatları, kesintisiz elektrik, kesintisiz ısınma ve serinleme imkanları bulunmaktadır. Ayrıca odaların temizliğini kendi görevlilerimiz belli aralıklarla yerine getirmektedir. Bu masrafların hiçbiri konuklarımıza yansıtılmaz. Yurtlarımızdaki mobilyaların hepsi sıfır ve 1. sınıf kalitededir.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Erkek öğrenci yurtları ve Kadıköy kız öğrenci yurtları 7 gün 24 saat kameralarla ve güvenlik personellerimizle izlenmektedir. Yaşanan her önemli gelişmelerden velilerimiz haberdar edilmektedir. Veliler öğrencilerin yurda giriş ve çıkış saatlerini arzuları doğrultusunda öğrenebilir, öğrencisinin yurda en geç saat kaçta giriş yapacağını seçebilmektedir.

RAHAT BİR YAŞAM İÇİN

2013 yılından beri binlerce öğrenciye otel kalitesinde ve ev sıcaklığında hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek gençlerimizin geleceklerini belirlemesinde tüm gayretimizle çalışıyoruz. Kadıköy öğrenci yurtları dendiğinde lider konumumuzu yıllardır kaybetmedik. Görevimiz zorlu eğitim yıllarında size kolay bir yaşam sunmak...

https://zorluogrenciyurdu.com/