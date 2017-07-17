Su Çiçeği Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Su çiçeği, genellikle çocuklarda görülen ve deri üzerinde kırmızı döküntülerle kendisini gösteren yaygın ve çoğu zaman tehlikeli olmayan bir hastalıktır. Her ne kadar çok tehlikeli olmasa da nadir olarak bazı komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu nedenle hastalık için tedavi muhakkak doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Su Çiçeği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Su çiçeği nedir? diye bakıldığında, genellikle kalabalık ve pis ortamlar yüzünden ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık olduğu görülmektedir. Peki, belirtileri nelerdir? Su çiçeği, deride kaşıntı ve kırmızı döküntülerle ortaya çıkmaktadır ve her su çiçeğinin zonaya dönüştürme riski de bulunmaktadır.

Su Çiçeğinin Tedavileri Nelerdir?

Su çiçeği tedavi sürecindeki en önemli nokta temizliktir. Hasta, sıklıkla duş almalı ve kıyafetleri temiz tutulmalıdır. Duş alırken, sadece doktor onaylı şampuanların kullanılması, derinin yabancı kimyasal maddelerle temas etmemesi açısından önemlidir. Hastalık süresince antibiyotik gibi kimyasal ilaçların kullanılması hastalık açısından zararlıdır. İlaç tedavisi yerine, doktorun önerdiği bitkisel tedavi yöntemleri uygulanmalı veya doktorun verdiği kremler kullanılmalıdır. Doktorun tavsiyesi olmadan kullanılan ilaç veya şuruplar, hastalığın seyri açısından tehlikeli olmakta ve kötü sonuçlar doğurabilmektedir.

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