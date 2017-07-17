Hareketli Led Tabelalar Nasıl Yönetilir

Mağazanızın doğru kanallar ile tanıtım ve reklamının yapılması, müşterilerin hedeflerini gösterirken doğru anlatılması için ideal reklam araçları bulunur. Mağazanızın kalitesinin doğru yansıtmak için reklam araçlarından hareketli led tabelalar çoğu kez mağazanızın pırıl pırıl parlamasını ve müşterilerinizin ilgisi çekmesi için terci ederiz. Bu tabelaları geleneksel olmaktan çıkartarak daha canlı ve daha hareketli olması sağlamak için fikirler üretilebilir. Kayseri led tabela ile mağazanınız daha dikkat çekici yazılar ile fark edilmesi ve bu tabelaları doğru kullanmak için bazı yöntemleri keşfetmeliyiz.

Hareketli animasyonlar ve yazılar

Hareketli led tabelaları yönetirken daha canlı reklamlar ve tanıtımlar hazırlamamamız gerektiği konusunda farklı tercihler bulunabilir. Bunlardan bir tanesi ise tabelalara gif ve hareketli resimler hazırlamaktır. Animasyonları tabelanıza uygulamak için iki farklı program bulunur. Programlar arcılığı ile gif ve animasyonlar hazırlayabilirsiniz. Mağazanızın faaliyet alnını içeren hareketli resimlere örnek olarak berber lan bir işletme için hareketli tarak yada makas oluşturulabilir. Bilgisayar kontrolü ile kontrol edilebilen tabelalar daha işlevsel hale getirilebilir. Yönetimi için network ağından kablosuz bağlantılar ile ya da bir USB aracılığı ile daha hareketli panel elde edilebilir. Günlük değişen bazı duyurularda çk daha kolay ve akılda kalıcı şekilde duyurulabilir. Kurumsal firmanızın logosunu yada kurumsak bazı görsellerini kolayca yükleyebilir, görselliğinizi daha da attırabilirsiniz. Dış mekanlarda daha çok kullanılan hareketli kayseri led tabela ile kurumunuza ait reklamların yönetilmesi için bazı ip uçları farklı boyutlarda ve özelliklerde led tabelalarınızı firmamızdan edinebilirsiniz.