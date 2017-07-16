Mavi Tur ile Marmaris’i Keşfetmeye Hazır Mısınız ?

İngilizce ismi “yacht charter marmaris” olarak bilinen Marmaris’te yat kiralama ve mavi tur konsepti, sezonun da açılmasıyla birlikte yoğun bir talebe karşılık vermektedir. Ülkemizin en önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesi, eşsiz tarihi yapısının yanında muhteşem plaj ve koyları ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Adeta saklı birer cenneti andıran koyları, masmavi deniz ve yemyeşil doğası ile Marmaris ve Datça yarımadası her yıl binlerce mavi tur gezginin misafir ediyor. Bu bölgedeki rotalarda Yunan adalarını da ziyaret etmek mümkün. Genelde haftalık olarak düzenlenen mavi tur konseptleri birkaç farklı noktayı ziyaret etmenizi sağlıyor. Demir atılan tüm lokasyonlarda yüzme ve güneşlenme şansının yanı sıra aynı zamanda da dinlenme fırsatı buluyorsunuz. Hem yeni yerler keşfetmek, hem de masmavi denizin serin sularının tadının çıkarmak isteyen tatilcilere mavi tur şiddetle önerilmektedir.

Mavi tur için özel olarak tasarlanan yat ve guletlerin kabin sayısı 2 ila 16 arasında değişmektedir. Standart, lüks ve VIP olarak üç sınıfa ayrılan bu özel yapım teknelerde günlük standart tur ücretleri 500-1000 Euro arasında değişirken, lüks sınıfa giren yatlarda bu rakam 1000-3000 Euro aralığına ulaşır ve VIP olarak tabir edilen üst segment yat ve guletlerde ise günlük fiyatlar 4000-10000 Euro aralığında değişmektedir. Özellikle haftalık, aylık gibi çeşitli uzun dönem kiralamalarda ve erken rezervasyon seçeneği kullanıldığında ciddi bir fiyat avantajı elde edilebilir. Marmaris ve çevresindeki mavi tur rotaları için sezon Nisan ayında başlarken, Kasım ayının ortalarına kadar devam etmektedir. Türkiye’de yat kiralama yani “yacht charter turkey” olarak bilinen piyasadaki lider firmalardan biri olan Gulet Broker Yachting, başta Marmaris olmak üzere müşterilerine 4 ülke ve onlarca farklı lokasyonda en iyi yat ve guletleri ile beraber deneyimli, aynı zamanda profesyonel kabin ekibiyle uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir.