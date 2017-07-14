Evde hasta bakımı hasta yakınları için oldukça zordur. Fakat hasta bakımı için bir takım gereçler bulunmaktadır. Hasta bakımı için özel üretim olan bu gereçler hastanın yakınları tarafından daha iyi bakılmasını ve hastanın daha hızlı bir iyileşmesine sebep olmaktadır. Evde hasta bakabilmek için ilk olarak gerekli olan hasta bakım ürünü hasta karyolası olarak sayılabilir.

Hasta karyolalarının mekanik olarak işlemesi hastanın baş kısmının, bel kısmının ve ayak kısmının daha çok rahat etmesine sebep olur ve bu sebeple hasta daha hızlı bir iyileşme gösterir. Hasta yataklarındaki mekanik sistem yatakların ayak kısmının bel ve baş kısmından ayrı olarak kalkabilmesine ve indirilmesine baş kısmının ise bel ve ayak kısmının hiç kaldırılmadan kaldırılmasını ayarlamaya sebep olmaktadır.

Hastanelerde Hasta Yatakları Nasıl Olmalıdır?

Hastanelerde bulunan hasta yatakları evlerde de kullanılabilir şekilde üretilmiştir. Hastanelerde kullanılanlarda serum takılabilecek ve serumların ayarlarının yapılabilecek şekilde ayarlanabilenler kullanılmaktadır. Hasta yatakları çeşitleri nelerdir?

Hasta yatak çeşitleri içinde evde hasta bakımı yapabilmek için elektrikli hasta yatakları, manuel çalışan hasta yatakları ve bir çok hastalığa uygun şekilde üretilmiş hasta yatakları bulunmaktadır. Hasta olan bir kişi için bir yatak almak istenildiğinde mutlaka hastanın hastalığına uygun şekilde üretilmiş olan yataklar alınmaya dikkat edilmelidir. Hasta olan kişiye göre yatak alındığında hastanın hastalığını daha hızlı atlattığı görülür.