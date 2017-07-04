Tv Ekran Koruyucu Filmler Türkiye'de!

Yaşam alanlarımızda televizyonlara verdiğimiz değeri diğer beyaz eşya ürünleri ile kıyaslamamız mümkün değildir. Hayatımız dijitalleştikçe çok sevdiğimiz televizyonlarımız bu dijital kervanın başında yer almaya devam edeceklerdir. Herkes odalarında, evlerinde, işyerlerinde hep en güzel köşeyi LCD, LED, Plazma tv lerine ayırıyor. Bir de televizyonlar akıllıysa bu hassasiyet gelecek misafirler de düşünülünce kat kat fazla önemli hale geliyor. Smart özelliğine sahip olan televizyonlar, bizlerin ekran başında geçirdiğimiz sürelerin artmasında aktif rol oynadıkları ve bağımlılık yaptıkları aşikardır. Böylesine bağlandığımız tv lerde günümüzde daha büyük ekranlı televizyonlar tercih edilmektedir. Tv ekran koruyucu uygulanmamış Tv ler her ne kadar son teknoloji ürünler olsalarda ekranları oldukça hassastır ve korunaksızdırlar. Üretim aşamasında çeşitli maddelerle sertleştirilerek dayanıklı hale getirilen tv ekranları, dış ortamdan gelebilecek tehlikelere karşı oldukça çaresizdirler.



Tv Ekran Koruyucu Gerekli mi?

Televizyon ekran koruyucu film gerekli mi, yeni aldığımız televizyona da mı uygulanmalı, tv ekranlarında zaten koruma yok mu, tv ekran koruyucular hangi tv ler için gerekli vb. sorular aklımıza gelmiyor değil. Kimisine servet ödediğimiz tv lerimiz üretiminden itibaren zaten korunaklı ekran yapısına sahiptir ve normal şartlarda ekstra bir korumaya ihtiyaç duymayacaklardır. Fakat televizyonların ekranları dayanıklı malzemelerden yapılmış gündelik kullanım için oldukça uygun ve güvenli olsalar da dış ortamlardan gelebilecek kesici ya da sivri uçlu herhangi bir cisim rahatlıkla zarar verebilir ve üzebilir. Dayanıklılığı için geliştirilmemiş tv lerin durumu ise gerçekten çok kötü olmaktadır en ufak bir darbe ya da sürtmede tv panelinde büyük masraflara neden olabilir. Bunlar gibi nedenlerden dolayı Powermaster tv ekran koruyucu filmleri kullanmak en güvenli mantıklı yol olacaktır. Lcd Led Plazma tv ekran koruyucu filmler televizyonlarımız için vazgeçilmez destek ürünleridir. Yıllarca kullanayım istiyorsanız Powermaster tv ekran koruyucu filmleri tercih etmelisiniz.



Tv Ekran Koruyucular Hangi Televizyonlarla Uyumlu?

Powermaster kırılmaz tv ekran koruyucu filmler; tv askı aparatları gibi universal ürünlerdir, marka mağımsızdır ve televizyonların ekranlarını darbelere karşı koruyucu filmlerdir. Piyasadaki her tip LCD, LED, Plazma Tv lerde 32"-39"-40"-42"-43"-48"-49"-50"-55" ölçülerinde piyasadaki tüm televizyon markaları ve modelleriyle uyumlu universal tv kırılmaz ekran koruyucu filmler ilk defa Powermaster markasıyla Merter Elektronik ile Türkiye piyasasına giriş yapmıştır. Powermaster lcd led plazma tv ekran koruyucu film çeşitlerinin tümüne www.merterelektronik.comsitesinden ulaşabilir güvenle satın alabilirsiniz.