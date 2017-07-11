Instagramda Popülerliğe Ulaşmanın En Kolay Yöntemi

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Instagramda Popülerliğe Ulaşmanın En Kolay Yöntemi
Instagramda Popülerliğe Ulaşmanın En Kolay Yöntemi Harun Güçlü Tarih: 2017-07-11 Saat: 17:48:41
Güncelleme : 2017-07-11 17:48:41Bu içerik 283 kez okundu.
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Instagramda kitlenizi arttırmak istiyorsanız eğer takipçi satın alabilirsiniz. Takipçileriniz türk ve gerçek olursa eğer hem sizin adınıza hem dışarıdan profilinize bakanlar açısından daha verimli olur. Gerçek takipçilerin botlara nazaran artı bir özelliği fotoğraflarınızı/videolarınızı da beğenebiliyor olmalarıdır. Bot takipçiler ise kalıcıdır fakat sizinle etkileşim haline geçemezler.

 

Eğer global bir instagram hesabı kullanıyorsanız yabancı bot, türk bot vb. kullanıcıları harmanlayıp satın almanız daha mantıklı olacaktır. Unutmayın takipçi sayısı ne kadar fazla olursa o kadar güven verir kullanıcılarınıza.

https://www.instatakipci.com/takipci/yabanci-bot

 

Instagramda beğeni de en az takipçi kadar önemlidir. Takipçi sayınızı aşmayacak şekilde beğeni de satın alırsanız eğer kullanıcılarınız da güven tavan yapar.

https://www.instatakipci.com/begeni/tek-fotograf/turk-gercek

 

Yapılabilecek diğer seçenekler ise yorum satın almak , video görüntülenme satın almak gibi şeylerdir. Bence bunlar takipçi ve beğeniden sonra alınması gerekenlerdir. Instagram hesabınız her şeyiyle popüler gözükmeli ki insanları sizin hesabınızı takip etmeye teşvik etsin.

https://www.instatakipci.com/yorum/tek-fotograf/yabanci-bot

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