Robotik Kalp Cerrahisi – Robotik Kalp Ameliyatı

Kalp ameliyatı olurken dikkat edilmesi gereken birçok durum vardır. Sizler için önerilen en doğru ve mutlak çözümler sunan yöntem ise şüphesiz robotik kalp cerrahisi oluyor. Ancak bu yöntem her hasta için uygun bir yöntem olarak görülmez. Çünkü robotik cerrahi her hasta için uygun bir cerrahi yöntemi değildir. Çok çabuk iyileşme sağlamasına karşın robotla gerçekleştirilen tedaviler hastaya her zaman gerekli tedavinin uygulanmasına imkan tanımayabilir. Bu sebeple hasta seçimi yapılarak robotik cerrahi yöntemine başvurulur.

Açık kalp ameliyatı olarak nitelendirilen Bypass ameliyatlarında, bir veya iki damar ameliyatlarında kalbin ön yüzündeki damarlara robotik cerrahi işlemi yapılırken, kalbin ya da arka yüzündeki damarlara uygulanırken çok ciddi bir deneyim olmasını gerektirir. Bu hususta cerrah normal ameliyatları da robotik cerrahi ile gerçekleştirebilmelidir. Kapak ameliyatlarında tüm ameliyat robot aracılığıyla yapılmaktadır.

Robotik kalp ameliyatı olurken mutlaka uygun bir hekime danışarak bu hizmetten faydalanılır. Biz sizlere bu işi en doğru ve güvenilir adresi olan http://www.belhhanakpinar.com/ yönelmenizi öneriyoruz.