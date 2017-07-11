Seramik Araç Kaplamanın Etkileri

Araç boyası, diğer tüm boyalar gibi çevresel faktörler sebebiyle zamanla değişimlere uğramaktadır. Bu değişimlerin yavaşlatılması veya engellenmesi için çok çeşitli yollar vardır. Seramik araç kaplama, en etkili araç boya koruma yöntemidir.Glass Coating kelimesinin Türkçe karşılığı aslında cam kaplama demektir. Ancak dilimize seramik kaplama olarak geçmiştir. Bu kaplama maddesi, boya yüzeyinin en derin noktalarına kadar işlemektedir. Bu şekilde, boya yüzeyinin üzerinde boyayı koruyan, aşınmasını engelleyen, ağaç reçinesi ve kuş pisliği gibi araç boyasına son derece zararlı maddelerin temas etmesini engelleyen kalın ve koruyucu bir yüzey oluşmaktadır. Bu kaplama yapıldıktan sonra, aracın boya yüzeyine başka bir bakım veya koruma işlemi yapmaya gerek kalmamaktadır.

Seramik araç kaplama, parlak bir yüzey oluşturarak aracınızın güzel durmasına katkı sağlar. Ancak seramik yüzeyde zarar görebilmektedir. Bu yüzey, elbette ki kılcal çiziklere karşı aracınızı koruyacaktır ancak sert ve derin çiziklere, şiddetle fırlatılan taşlara karşı koruyamayacaktır. Zaten bu dış etkenlerin kuvveti karşısında hiçbir boya koruma yönteminin koruma sağlayamayacağını söylemek mümkündür. Kısacası, seramik boya kaplama yaptıran sürücü de, aracını bu gibi çevresel faktörlerden sakınmalıdır. Seramik kaplama; aracınızın boya yüzeyini güneş ışınlarının içinde bulunan ve boyanın kimyasallarına son derece zararlı olan UV ışınlarına karşı da korumaktadır. Bu kaplama, yenilemeye gerek olmadan uzun süreler boyunca dayanabilmektedir. Aynı zamanda, aracın ikinci el fiyat değerini yükselttiği için de, sık sık tercih edilmektedir. Bu uygulamayı yaptırmak çok uzun sürmeyen bir işlemdir, 10-12 saat gibi sürelerde bitmektedir.

Seramik araç kaplama yapılan araçlar; ph dengeli, cilasız ve katkı içeren araba şampuanlarıyla yıkanmalıdır. Aksi halde, seramik kaplama yüzeyi zarar görecek ve ömrü azalacaktır.