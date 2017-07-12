MODERN SİSTEMİMİZLE VERİLERİ KURTARIYORUZ

Bir sabah işyerinize geldiniz ve bilgisayarınızı açtınız. Bir de baktınız anlamadığınız bir nedenden, hard diskinize bulunan verileriniz silinmiş. Ya da herhangi bir zamanda cep telefonunuzu açtınız. Bilgilerinizin yerinde olmadığını gördünüz. Kameranızda bulunan fotoğraflarınız bir nedenden silindi ve onları bulamamaktasınız. Bu durumda ne yapmanız gerekir? Birçok kişinin aklına hemen gelişigüzel cihazı kurcalamak ve bilgileri geri kazanmaya çalışmak gelir.

Oysa, bu durum son derece yanlıştır. Belli ki veriler kaybolmuştur ve kesinlikle uzman bir elde, steril bir ortamda cihazın açılarak veri kurtarma işleminin yapılması gerekir. Veri kurtarma işlemi ise, Veri Kurtarma Merkezi olarak bizim işimizdir. Cihazları kurcalamadan, panik yaparak durumu daha da kötü hale getirmeden, hemen firmamızdan yardım almalısınız. Veri Kurtarma Merkezi, alanında deneyimli ve güven duyulan, merkezi İstanbul’da bulunan firmamızdır. Bugüne kadar, merkezimizin bulunduğu İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin birçok yerinden firma ve kişilerin sorularına çözüm bulduk. Bulmaya da devam etmekteyiz. Veri kurtarma çalışmaları kapsamında, her türlü elektronik cihazınızda verilerin kurtarılması noktasında sizlerleyiz. Sorun yaşamanız durumunda, çağrı merkezimizden, internet sitemizden ya da mail yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemize, https://www.verikurtarmamerkezi.com/ linkinden ulaşabilirsiniz. Kesintisiz 24 saat, sorunu ne zaman yaşarsanız iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde, zaman geçirmeden çözüm için adım atmış olursunuz. Bundan sonra, firmamızın elemanları tarafından işleminiz takibe girer ve durumunuzu inceleriz. Ürününüzün kargo ile gönderilmesi istenir. Bunu da kargo ile yapmalısınız. Ürününüz firmamız tarafından teslim alındıktan sonra, veri kurtarma çalışmalarımız başlar. Veri Kurtarma Merkezimizin özel bir izleme sistemi bulunmaktadır.

Hem çağrı merkezinden, hem de izleme sisteminden cihazınızın durumunu takip edebilirsiniz. Veri kurtarma yanında, beri kopyalama, klonlama, şifre analizi gibi çok çeşitli çalışmalarımızla da sizinleyiz. Bu konularda ihtiyaçlarınız olması durumunda da yine ülkemizin neresinde olursanız olun Veri Kurtarma Merkezi firmamıza ulaşabilirsiniz. Cihazlarınız içinde bulunan bilgileriniz konusunda da kesinlikle endişelenmeyin. Sizden geri istenme talebi olmada da, belirtilen süre sonunda, tarafımızdan geri dönüşsüz şekilde inha edilmektedir. Paylaşılmaz ve kesinlikle bilgileriniz kopyalanmaz. Bu konuda içiniz rahat olsun.