Sinema Koltuğu, Tiyatro Koltuğu ve Konferans Koltuğu Fiyatları

Panelkon olarak en kaliteli malzemelerle koltuk üretiyor ve en makul fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Teknolojik donanımlı modern tesislerimizde kusursuz bir üretim yapıyoruz. Yüzlerce ürün çeşidimiz bulunuyor ve her model farklı fiyatlarla satılıyor. Firmamızın sinema koltuğu fiyatları koltuk modeline, kullanılan malzemelere ve sipariş adedine göre değişmektedir. Kaplamada kumaş ya da deri kullanılması fiyatları değiştirir. Tasarım, malzeme ve işçilik giderlerine nakliye ve montaj giderleri de eklenir ve fiyatlar son haline gelir.

Ancak bu fiyatlar birim fiyatlardır. Sinema salonları için yüzlerce koltuk gereklidir ve toplu alımlarda yeni fiyat teklifi vermekteyiz. En uygun fiyatlarla sinema koltuğu almak istiyorsanız güvenli bir firmayı tercih etmelisiniz. Böylece onlarca firmanın koltuk modellerini, malzemelerini ve fiyatlarını karşılaştırmak zorunda kalacak ve belki de kafanız karışacaktır. Oysa firmamızda sadece bütçenizi düşünecek, bütçenize ve zevkinize en uygun modelleri bulacaksınız. Web sitemizde koltukların birim fiyatları yer almaktadır. Toplu siparişleriniz için ise müşteri temsilcimizden fiyat teklifi alabilirsiniz.

Tiyatro koltuklarının rahat ve konforlu olması seyircilerin keyifle oyun izlemesini sağlıyor. Tiyatro salonlarında sahne dekorasyonu, ışık ve ses sitemleri, perde, kostümler, akustik düzenleme gibi her türlü detay çok önemlidir. Ama seyirci için en önemlisi koltukların rahat olması ve koltuğun bulunduğu yerden sahneyi rahatça görebilmesidir. Bu nedenle farklı tiyatro salonlarının ayırt edici özelliği koltuk modelleri ve koltukların yerleşim düzenidir. Her tiyatro salonunda farklı renklerde, farklı modellerde tiyatro koltukları kullanılır. Model ve kalite farklılığı koltuk fiyatlarının da farklı olmasına neden oluyor. Tiyatro koltuğu almak isteyenler piyasada geniş bir fiyat yelpazesi bulacaktır.

Koltuk imalatında kullanılan malzemeler ve koltuk modelleri de koltuk fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Konferans koltuğu fiyatları araştırılırken malzeme kalitesi ve imalat kalitesi de karşılaştırılmalıdır. Panelkon olarak kaliteli, konforlu, modern tasarımlı konferans koltuklarını uygun fiyatlarla müşterilerimize sunarak sektörde farklılık yaratıyoruz. Her bütçeye uygun farklı renk ve modelde en zengin konferans koltuğu çeşidini firmamızda bulacaksınız. Ancak fiyatı ne olursa olsun ürünlerimizin hepsinde en kaliteli malzemeleri kullanmaktayız. Kumaş ya da deri kaplamalı modellerimiz, açık ya da kapalı kollu modellerimiz, yazı tablalı ve bardaklı modellerimiz uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktadır.