İş Ayakkabısı Sektöründe Değişmez Marka; Ema Ayakkabı

İş ayakkabısı kullanımı özellikle sanayi sektöründe çalışanlar için İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nca zorunlu hale getirilmiştir. Çalışma ortamında bulunan tehlikeleri bertaraf edebilmek adına baret, kıyafet ne kadar önemli ise iş ayakkabısı da aynı derecede önemlidir. Bu nedenle çalışılan sektöre uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Ema Ayakkabı’ nın Üretimini Yaptığı İş Ayakkabılarının Genel Özellikleri

Ema Ayakkabı, 1991 yılından beri iş ayakkabısı üzerine yoğunlaşarak kendini geliştirmiş ve ürün çeşitliliğini git gide arttırmıştır. Her bütçeye, her zevke, her ayağa uygun ayakkabıları ile işçi güvenliğini ve konforunu sağlamayı hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Ürünlerin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

*Kompozit burun ve çelik burun çeşitleri ayağı alabileceği darbelere karşı korur. Kompozit burun olan ayakkabılar, çelik burun olanlara nazaran daha hafiftir ve bu sayede daha kullanışlıdır.

*İç kalıbı taraklı ayakların da kullanımına uygun şekilde geniş ve rahattır.

*İç yapısı yüksek nefes alabilirlik özelliğine sahiptir ve aşınmaya karşı dayanıklı malzemeden üretilmektedir.

*Tüm ürünler %100 gerçek deriden üretilmektedir.

*Soğuğu, sıcağı ve elektriği yalıtan bir yapıya sahiptir.

*200 joule darbe direnci ve 15 000 Newton baskı direnci ile, ayağı darbelere karşı korur.

*Ürünlerin tamamı paslanmaz özelliğe sahiptir ve metal aksam içermez.

*Kullanım alanına göre farklılık gösteren ürünlerin bazıları, gece görünür 3M fosforu ile karanlık ortamda çalışan işçilerin uzaktan fark edilmesini sağlar.

*Sandalet tipi, spor tipi, klasik tip ve bot tipi çeşitlerinin yanı sıra, cırtlı ve bağcıklı çeşitleri, farklı renklerde üretilmektedir.

*36 numaradan 47 numaraya kadar her modelin üretimi yapılmaktadır. Bu sayede iş ayakkabılarında yaşanan numara bulma problemi ortadan kaldırılmaktadır.

*Ürünler rahat kullanım sağlaması amacı ile ultra hafif özellikte üretilmektedir. Genel olarak 47 numara bir çift ayakkabının ağırlığı 920 gr civarında olmaktadır.