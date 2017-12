Çocuklar İçin Akülü Jeep, Motor ve Traktör

Teknoloji geliştikçe oyuncak dünyasında da yepyeni oyuncaklar ortaya çıkmaya başladı. Eskiden evde, bahçede, sokakta buldukları kutularla, iplerle, bezlerle, tahtalarla her türlü oyuncağını kendisi yapan çocuklar vardı. Bir tahta parçası bir çocuk için mükemmel bir araba olabiliyordu. Kız çocukları artık bez parçalarıyla hayallerindeki bebekleri yapabiliyordu. Şimdi ise gerçeğini aratmayan özellikleri olan oyuncaklar çocukların dünyasına girdi. Çocuk ailesinde, televizyonlarda, bilgisayar oyunlarında ve çevresinde gördüğü her şeyi oyuncak olarak da bulabiliyor. Arabalar, jeepler, motorlar, bisikletler özellikle erkek çocuklarının en sevdiği oyuncaklar arasındadır. Özellikle de akülü jeep, akülü araba çeşitleri her çocuğun hayali haline geldi.

Motosiklet büyükler için çok pratik bir ulaşım aracı ve özgürlüktür. Trafiğin içinde sıkışıp kalmadan, sıkıntı yaşamadan rahatça şehir içinde motosikletle dolaşabilirsiniz. Gittiğiniz yerde park sorunu yaşamaz, arabaların giremediği her yere girebilirsiniz. Şehir trafiğini düşünürsek en hızlı ulaşım motosikletle sağlanır. Bu nedenle zaten çok kıymetli olan zamanın yollarda harcanmasını istemeyenler de motosikleti tercih emektedir. Motosiklet kullanmak size ayrıcalık da kazandırır. Her konuda büyüklerini takip ve taklit eden çocuklar da akülü motor kullanmaktan büyük zevk alır. Motor kültürü de çocuklarda bu yaşlarda başlar ve bir tutku haline gelir. Motor kültürünün en önemli özelliği sevgi, saygı ve hoşgörüdür.

Oyuncak dünyasındaki yenilikler sınır tanımıyor. Her gün binlerce kız ve erkek çocuk oyuncak çeşitleri piyasaya çıkıyor ve raflarda yerini alıyor. Çocuklar oyuncaklarıyla gerçek dünyayı tanımaya ve uyun sağlamaya çalışıyor. Henüz bir aylık bebekler sesli ve ışıklı nesnelerle oyuncak dünyasını tanımaya başlıyor ve bebek büyüdükçe yaşına, cinsiyetine uygun oyuncaklara ilgi duymaya başlıyor. 3 yaşında kız çocukları daha çok buzdolabı, ocak gibi ev ve mutfak eşyalarına ilgi duyarken, erkek çocukları arabalara, motorlara, uçak ve bisiklet gibi taşıtlara ilgi duyuyor. Hatta bunlarla da yetinmeyip akülü araba, akülü traktör, akülü motor gibi taşıtlara sahip olmak istiyor.

Anne babalar için çocuklarının sağlıklı ve güvenli büyümeleri her şeyin üzerindedir. Oyuncak alırken de öncelikle çocuğun isteklerini dikkate alırlar ama yönlendirmeye de çalışırlar. Çocuklar özellikle 3 yaşından itibaren gerçeğe yakın oyuncaklara ilgi duymaya başlar. Kendisinin kullanabileceği hareketli arabalar, bisikletler, traktörle onlar için en ilgi çekici oyuncaklardır. Akülü araçlar kategorisinde bulunan akülü traktörler de çocukların en çok almak istediği oyuncaklar olmaktadır.