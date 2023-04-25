Sahte Altın Nasıl Anlaşılır ?

Sahte altını anlamak için birkaç yöntem mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. Damga kontrolü: Gerçek altın takıların üzerinde altının ayarını (kârâtlık, misal: 14K, 22K) veya üreticinin adını belirten damgalar bulunur. Bu damgaların olmadığı takılarda ya da farklı bir metalin damgası bulunuyorsa, takının sahte olma ihtimali yüksektir.

2. Ağırlık kontrolü: Gerçek altın ağır bir metaldir. Takıların ağırlıklarının makul bir seviyede olup olmadığı kontrol edilebilir. Örneğin, gerçek altın takılar daha hafifse, muhtemelen sahte olabilirler.

3. Rengi kontrolü: Altın sarı renkte ve soluk değildir. Sahteler genellikle altından daha parlak veya soluk renkte olurlar.

4. Sirke testi: Gerçek altın asidik şeylere tepki vermez, ancak taklitlerinde rengi sarı veya yeşilimsi hale gelebilir. Bu nedenle, birkaç damla sirke veya asit içeren başka bir sıvı damlatarak test edebilirsiniz.

5. Magnet testi: Gerçek altın manyetik değildir, yani bir mıknatısla çekilemez. Sahte altınlar ise manyetik olabilirler.

Bu yöntemler birlikte kullanılarak daha kesin sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte, en güvenilir yöntem, takıyı bir altın uzmanına inceletmektir.

Altın takılar üzerinde damga olmaması, sahte olduğu anlamına gelmez. Ancak genellikle gerçek altın takılar üzerinde damgalar yer alır. Bu damgalar üzerinde altının ayarı ve saflığı hakkında bilgi yer alır. Damgası olmayan bir altın takıda, kuyumcu veya mücevher uzmanından yardım alarak takının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu belirlemeniz daha doğru olacaktır. Yine de sadece üzerinde damgası olmaması nedeniyle bir altın takının kesinlikle sahte olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir.