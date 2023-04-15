Anlaşmalı boşanma, hukuk sistemindeki en karmaşık ve umut verici boşanma şeklidir. Evlilikten bir yıl sonra eşlerin anlaşmalı boşanma hakkı vardır. Anlaşmalı boşanmada tarafların evliliğin başından itibaren mutsuz olduğu kabul edilir. Yani bu durumda hakimin evliliğin devamına ilişkin görüşü önemli değildir, ancak hakimin boşanma kararı vermesi gerekir. Bu hızlı ve kolay işlemin elbette şartları vardır. Şartlardan biri de hukuka ve ahlaka aykırı olmayan anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Yazımızda detaylı olarak bahsettiğimiz gibi bu protokol sadece boşanma için geçerlidir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, anlaşmalı boşanmayla ilgili hususları protokolün koşullarını dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Burada anlaşmalı boşanma protokolü , tarafların bu ikincil konularda anlaşmasını sağlar. Ancak bu protokol bir hakim tarafından onaylanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü usulüne uygun olarak düzenlenmediği takdirde taraflara ileride telafisi mümkün olmayan zararlar verilmiş olacaktır. Bu nedenle mutlaka bir avukat ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmelidir. Geçmişe baktığımızda, anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken dikkate alınması gereken önemli bilgilere dikkat çektik.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Nedir?

Boşanmaya karar veren taraflar boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşırlarsa ve evliliğin üzerinden 1 yıl geçmişse anlaşmalı olarak boşanabilirler. Boşanma veya boşanmayla ilgili bir mesele çözülemezse, çekişmeli boşanmaya tercih edilir. Taraflar boşanma ve evliliği konusunda anlaşmışlarsa, anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşmaya varılan hususları bir metinle açıklamalıdırlar. Yazımızda da belirttiğimiz gibi boşanmanın ikincil sonuçları da anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmelidir. Örnek olarak mal ilişkisinin sona ermesi, çocukların velayeti, velayeti alamayan çocuk ile eşi arasındaki kişisel ilişki, nafaka ve tazminattır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Önemi

Hızlı bir şekilde ayrılmak isteyen taraflar, anlaşmalı boşanmayı tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma protokolüne dayalı boşanmadır. Tarafların anlaşmalı boşanmalarına mahkeme karar verecek olsa da anlaşmalı boşanma protokolü bu konuya odaklanıyor. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanma sebepleri tartışılmaz. Tarafların hazırlayıp mahkemeye sundukları protokol hakimin kararını doğrudan etkiler. Yanlış hazırlanması veya hazırlanan protokolde herhangi bir maddenin atlanması telafisi mümkün olmayan hukuki sonuçlara yol açabilir. Boşanma sonrasında kişi beklemediği başka davalarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolü çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün doğru bir şekilde düzenlenmesi çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında hukuki yardım almak kişi için oldukça faydalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir şablona dayanılarak düzenlenmemelidir. Her özel olay kendisine özel olduğundan, anlaşmalı boşanma protokolü o olayın özelliğine göre tüm detaylarıyla hazırlanmalıdır. Spesifik bir olay, genel düzenlemeler yerine protokolde spesifik konuların düzenlenmesini gerektirebilir. Yukarıda açıkladığımız gibi internette bulunan anlaşmalı boşanma protokolünün örnekleri mahkemeye bir kopyası ile gönderilmemelidir. Böyle bir durum, davanızın reddedilmesine neden olabilir ve size zaman ve paraya mal olabilir. Bu gibi durumlarda telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilir. Bu nedenle davanın özelliğine göre düzenlenmesi gereken anlaşmalı boşanma protokolünde bir avukatın yardımından kaçınılmamalıdır.