SANAL OFIS NEDIR?

Sanal ofis birimleri, fiziksel bir ofis birimi gerektirmeyen ve girişimcilere resmi adres sağlayabilen ofis kiralama modelidir. Yasalarımıza göre, gelir elde eden tüm işletmelerin geçerli bir adrese kayıtlı olması gerekmektedir. Bu, herhangi bir vergi mükellefi veya bağımsız işletme için geçerlidir. Firmaya gelen navlun, posta ve faturaların teslim alınması için resmi adresler de büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle birçok işletme için en büyük giderler arasında ofis kiralamak ve belirli bir adrese kayıt yaptırmak yer alıyor. Ancak sanal ofis kiralayan firmalar çok uygun fiyatlara işletmelerin üzerindeki bu yükü hafifletebilir ve yasal sorumluluklarından kurtarabilir.

Sanal ofis kiralamadan yararlanan herkes gerçek bir ofis ve adres tanımına sahip olabilir. Ayrıca her gönderiyi ilgili adreste teslim alma hakkına sahiptir. Bu sayede adres ve vergi yükümlülükleri açısından firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılayan sanal ofis firmaları, firmaların ağır bir ofis yükünden kurtulmalarına da olanak sağlamaktadır.

Sanal ofisler, rütbe ve prestij kazanmak isteyen firmalar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Kurumsal ve profesyonel bir imaj yakalamak isteyen her işletme, sanal ofis adreslerini görüntüleyerek müşterileri üzerinde olumlu bir izlenim bırakabilir.

Günümüzde sürekli büyüyen ve yenilenen şirket profilleri sayesinde herkes hayalindeki iş modelini kolayca oluşturabilmektedir. Ancak her şirket için yeni bir işe girerken adres ve ofis bilgilerine sahip olmak şarttır. Sanal ofisler bu konuda bize her zaman yardımcı oluyor. Birçok şirket, çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek ve maliyetleri en aza indirmek için sıklıkla sanal ofisleri tercih ediyor. Ayrıca sanal ofisler, iş hayatında her türlü yeniliğe açık olan firmalar için tercih edilen ofis kiralama yöntemlerinden biridir.

Sanal ofis Stopaj Vergisi Kimlerden Alınır?

Tüm bunlara ek olarak internetin ve teknolojinin hızla gelişmesi kurum ve işletmelerin ticari işlemlerini herhangi bir fiziksel ofis ortamından yürütme ihtiyacını da ortadan kaldırmıştır. İşletmeler tüm işlemlerini mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle girişimciler fiziki ofis açısından diğer alternatiflere yöneliyor.

Sanal ofis fikri, yeni alternatifler arasında en yaygın seçeneklerden biridir. Özellikle profesyonel hayatını internet üzerinden sürdüren firmalar için sanal ofisler en mantıklı seçenekler arasında yer alıyor. Bunun nedeni uygulamanın kullanışlı, pratik ve ücretsiz olmasıdır.

Ülkemiz yasalarına göre platformlar üzerinden sanal ofis kiralamak tamamen yasal süreçleri içermektedir. Birçok firma da sanal ofis düzenlemelerinizi yasal prosedürlere göre hazırlamaktadır. Bu sayede sadece gerekli belgeleri aldığınız firmalar sayesinde birkaç gün içerisinde sanal ofis sahibi olabilirsiniz. Ayrıca tüm işlemler yasal olarak gerçekleştirilecektir.

İstanbul gibi büyük şehirlerde kiralanacak ofisler, maliyet ve kısıtlılık açısından kişi ve kurumlar için pek çok sorun teşkil etmektedir. Ayrıca ofislerde oluşan elektrik, su, doğalgaz gibi giderlere de eklenir. Ayrıca fiziki ofisler gereksiz kalem giderlerine yol açacaktır. Birçok firmadan satın alabileceğiniz sanal ofis üniteleri aylık 100 liradan başlayan ücretlerle beğeninize sunulabiliyor. Ayrıca nakit vergisi olmadığı için kiranızı gider olarak listeleyerek maliyetleri daha da düşürebilirsiniz.

İster yeni bir girişimci olun, ister yıllardır faaliyet gösteren bir işletme olun, anında yeni bir sanal ofis kiralayabilirsiniz. Böylece kendi şirketinizin geçerli ve resmi bir adresine de sahip olursunuz. Üstelik bu adresler İstanbul ya da Ankara gibi şehirlerin göbeğinde bile olabilir. Ancak yasal prosedürler gereği sanal ofis kurulumu yapılırken mali denetçiler tarafından belirli bir ziyaret yapılması gerekmektedir. Bu konuda çalıştığınız firma size yardımcı olmalı ve hukuki konularla ilgilenmelidir.

Fiziksel ofis ortamlarında geleneksel sorumluluklardan biri olan posta ve kargo işlemleri, sanal ofisi kiraladığınız firma tarafından karşılanır. Böylece aramalarınızdan tüm navlun işlemlerinize kadar anlaşmalı firma sizinle ilgilenir. Bu şekilde sadece yaptığınız işe odaklanabilirsiniz.

Tipik ofis ortamlarında ödenen kiralar her ayın başında nakit olarak ödenir. Bu durum birçok işletme ve özel şirketin sorunu olarak bilinmektedir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde bulunan firmalar kiralarını ödemekte zorlanıyor. Sanal ofis kiralayarak aylık tutarı kredi kartı ile taksitli olarak ödeyebilirsiniz. Bu sayede kira ödemesi konusunda asla zor durumda kalmazsınız.

Sanal ofis firmaları sizlere sundukları imkanlara göre her zaman geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya çalışırlar. Bu nedenle sağladıkları sanal ofislerin yanı sıra size çoğu zaman fiziki ofis imkanları da sunabilmektedirler. Bu sayede mevcut adresinizi sanal ofisinize aktarabilir ve gereksiz işlemleri sanal ofis şirketinize aktarabilirsiniz. Ancak gerçek ofis ortamınızda çalışanlarınız ile operasyonlarınıza rahatlıkla odaklanabilirsiniz.

Sanal ofis firmaları genel olarak sizlere internet üzerinden hizmet vermeye devam etmektedir. Küçük bir araştırma ile en kaliteli firmalara ulaşabilir ve şahıs şirketiniz için anında sanal ofis biriminizi oluşturabilirsiniz.

