Afiş, Pankart Oluşturma Hizmetleri – Dijital Baskı Burda

Dijital baskı oluşturma seçenekleri en çok tercih edilen hizmet türleri arasında yer alıyor. Pankart oluşturma da aynı şekilde son dönemde yoğun ilgi görüyor. Pankartlar ilan oluşturmak için, bir faaliyette kullanmak için, işletmelerin ya da hizmetlerin tanıtımını yapmak için kullanılabiliyor. Kullanım amacına uygun olarak pankartların boyutları ve yapı malzemeleri de değişiyor. Yapı olarak daha kalın olmaları ile bilinirler. İsteğe bağlı tasarımları, metinleri ve logoları taşırlar. Çok kısa bir sürede hazır hale gelerek teslim edilirler. Pankartlar köşelerindeki delikler yardımı ile asılarak kullanılabilirler, ya da belirli malzemelerden üretilen profiller içerisine yerleştirilerek yapıştırma tekniği ile de kullanılabilirler.

Dijital Baskılama

Pankart fiyatları pankart ölçülerine, kalınlığına, baskı kalitesi seçimine, baskı yoğunluğuna göre değişebilir. Dijital baskılamalarda üst düzey kalite beklentisi vardır ve bu durum renk yoğunluğunun daha doygun olması ile kendisini belli eder. Eğer özel bir istek varsa bu durumda renk yoğunluğu belirtilen doygunluk aralığında olacaktır. Basımlarda tasarımın aynısı doğrudan kullanılır ve kalite arttırma işlemleri ile büyüyen görüntünün bozulmasının önüne geçilir. Bu işlemlerde pankartın nerede kullanılacağı da çok önemlidir. Çünkü buna uygun olarak dikdörtgen bir şablon, kare bir şablon, daha küçük bir şablon, daha büyük bir şablon, kısa şablon ve uzun şablon tercihleri olacaktır.

Afiş Yaptırma

Branda afiş fiyatları ise yine boyutlara, kalınlığa, baskı durumuna göre değişiklik gösterir. Afişlerin kullanım alanı diğer baskı ürünlerine göre daha geniştir. Çünkü afişler çok küçük boyutlu el ilanları, çok büyük boyutlu binalara asılan ilanlar, profilli ilanlar, askılı ilanlar, tiyatro afişleri, sinema afişleri, mağaza afişleri vb. türler olarak birbirlerinden ayrılır ve çok geniş bir skalaya yayılır. Bu da daha fazla baskı ürününün oluşmasını sağlayarak çok çeşitliliğin önünü açar ve talebe uygun işlemlerin gerçekleştirilerek isteklerin tamamını karşılayan bir ürün ortaya çıkmasını sağlar. Bu sayede afişler hemen hemen her yerde, her alanda, her boyutta rahatlıkla kullanılabilir bir duruma gelir. Hepsi ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak, hizmet ücretlerini öğrenmek ve talep etmek için şimdi iletişime geçebilirsiniz.