FETHİYE BALAYI OTELİ

Balayı çiftleri için özel konsept suit odalarımızı mutlaka inceleyin. Keyifli ve yaşanmaya değer bir balayı için her şey dahil balayı konseptimizi seçerek The Bay Beach Club Hotel’de hemen yerinizi ayırtın.

FETHİYE GÜNLÜKLÜ KOYUNUN EŞSİZ HUZURUNU YAŞAYIN

Muğla Fethiye’de bulunan The Bay Beach Hotel hem Göcek hem de Fethiye’nin arasında bulunan Günlüklü koyunda havuz ve deniz konseptiyle unutulmaz bir tatil yaşamak isteyenleri bekliyor. Hemen rezervasyonunuzu yaptırın indirimli fiyatlarımızdan yararlanın.

FETHİYE’DE HER ŞEY DAHİL KONSEPT HOTEL

Fethiye The Bay Beach Hotel’de tam pansiyon her şey dahil fiyatlarla yiyecek ve içecek dahil (Alkol hariç) konseptimiz ile tatilinizde yiyecek ve içeceklere ekstra ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Kaliteli mutfağımız, kafeteryamız ve barımız siz değerli misafirlerimizin hizmetindedir.

FETHİYE THE BAY BEACH HOTEL

50.000 m2 alan üzerinde, sığla (günlük) ormanı içinde konumlanmış 20 adet Standart Oda; 12 adet Standart Bungalov; 5 adet Deluxe Bungalov; 2 adet Deluxe Suite Bungalov; 3 adet Family Suites; 3 adet Sultan Suites ,1 adet Pasha Suite ve 5 adet Özel Havuzlu Premium Villa olmak üzere toplam 51 üniteye sahiptir.

FETHİYE THE BAY BEACH HOTEL HAKKINDA

Tatil denince akla gelen eşsiz yerlerden biri olan Fethiye’de bulunan The Bay Beach Club Hotel’de doğa içerisinde eşsiz bir tatil deneyimi için hemen rezervasyon yapabilirsiniz. The Bay Beach Club; Dalaman – Fethiye karayolu üzerinde; türü dünyada az bulunan Sığla Ormanlarıyla kaplı Günlüklü Koyunda, çevre ve doğaya saygılı, kendine has doğal mimarisi ile konumlandırılmıştır. Özellikleri ile Türkiye ve dünyadaki ender tesislerden biridir. Karayolu ile Dalaman Havalimanına 38 km. Göcek şehir merkezine 10 km. Fethiye şehir merkezine ise 17 km. mesafede olan tesisimiz; denetimi altında bulundurduğu 300.000 m2 alana sahip Günlüklü Koyunda; 50.000 m2 'lik alanda konumlandırılmıştır.

