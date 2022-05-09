Kuzu Göbeği Mantarı Nasıl Yetiştirilir?

Kuzugöbeği mantarı nasıl yetiştirilir? Kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliği kolay mıdır? Karlı mıdır? Gibi sorulardan önce kuzugöbeği mantarının yetişme ortamlarını tanımak lazım. Kuzugöbeği mantarı, ılıman iklimlerde yetişen yenilebilir bir mantardır. İlkbaharda, nisandan mayıs sonuna kadar büyür. Kuzugöbeği mantarı uzun bir hücre tabakasıyla kaplı sıra dışı yapıları ile ayırt edilir. Şekli konik veya ovaldir. Kabuklar koyu kahverengi renktedir, yavaş yavaş koyulaşır. Kuzugöbeği mantarının baş yüksekliği 7 cm'ye kadar, genişliği ise 8 cm'ye ulaşır. Yükseklik silindirik, içbükey, 9 cm'den fazla değil.

Vahşi doğada, kuzugöbeği mantarı besin açısından zengin toprakları ve iyi aydınlatılmış alanları tercih eder. Huş, söğüt, meşe ve dişbudak ağacının hâkim olduğu yaprak döken ormanlarda, yetişme alanı ağacın alt kısmıdır. Kuzugöbeği mantarı ev ekimi için uygundur. Mantar kültürü elde etmek için çeşitli koşulların oluşturulması önemlidir. Kuzugöbeği mantarları, erken olgunlukları ve iyi tatları için değerlidir. Mantarlar en az seviye de ısıl işlem gerektirir. Kurutulmuş veya dondurulmuş halde saklanır.

Kuzugöbeği mantarları piyasada bulmak kolaydır. Kuzu göbeği mantarı yetiştiriciliği son yıllarda giderek popülerliği artan bir girişimcilik fikridir.

Kuzugöbeği Mantarı Yetiştiriciliği

Uzun yıllar boyunca kuzugöbeği mantarlarının nasıl yetiştirileceği bilinmiyordu. 1982 yılında Ower isimli bir araştırmacı, bu mantarı laboratuvar koşullarında yetiştirmeyi başarmış ve üretim tekniğinin patentini almıştır. Günümüzde bu mantar türleri için aşı yaparak doğal ortamlarda popülasyonu çoğaltmaya yönelik uygulamalar vardır.

Mantar yetiştirmek için temel gereksinimler bol miktarda çürük odun, yeterli gölge ve nemdir. Bir spor karışımı için formül, önce 3.5 çay kaşığı damıtılmış suyun kaynatılmasını ve 1 yemek kaşığı pekmez ve 1/4 çay kaşığı tuz eklenmesini içerir. Suyu oda sıcaklığına soğumaya bırakın ve biraz rendelenmiş kuzugöbeği mantarı ekleyin. Karışımı aşağı yukarı iki gün bekletin. Ardından pamuklu çubukla silin ve mikroskobik sporları ile sıvıyı toplayın. Karışım çökerken ekim yerinde toprağı hazırlayabilirsiniz.

İlk yıl içinde kuzugöbeği mantarı yetiştirmezseniz, çoğu durumda bir koloni kurmak birkaç yıl sürebilir.

Kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliği oldukça karlı ve dikkat gerektiren bir iştir.

Kuzugöbeği mantarı, ormanın filtrelenmiş ışığında büyür. Genellikle bu ağaçlar; Karaağaç, dişbudak, kızılağaç, elma ve meşe gibi yaprak döken ağaçların altında ve çevresinde yetişirler. Bitkilerden farklı olarak, kuzugöbeği mantarı gibi mantarlar klorofil üretmezler. Güneş ışığı, mantar gelişimine yardımcı olmaktan ayrı olarak toprağı ısıtmada da önemli bir rolü vardır. Ölü, çürüyen ve yanan ağaçların etrafında kuzugöbeği mantarı gruplarının büyümesi tesadüf değildir.

Ölen ağaç artıkları ve orman yaprakları tarafından salınan besin, kuzugöbeği mantarının üzerinde büyüdüğü killi toprağı oluşturur. Odun külü, ağaç yongaları, kum ve turba yosunu da mantar yetiştiriciliği için arzu edilen toprak katkı maddeleridir.

Toprağı mantarı beslemeye hazırlamak için bol miktarda çürük dişbudak, karaağaç veya meşe talaşı karıştırabilirsiniz.

Kuzugöbeği mantarının büyümesi için sürekli nem oldukça önemlidir. Dikim yüzeyiniz sıkılmış sünger gibi nemli olmalıdır. Klorlu musluk suyuna kıyasla, tutulan yağmur suyuyla sulama tercih edilir. Serin ve nemli iklimlerde iyi yetişir. Kuzugöbeği mantarı toplamak için mantarın olgunlaşması için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekmez. Mantarları yerden çekerek veya keserek toplayın.

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Kuzugöbeği Mantarının Yaşam Alanı

Kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliği için öncelikle bu mantarın yaşam alanlarını bilmekte fayda vardır. Kuzugöbeği mantarları tipik olarak nemli topraklarda yaprak döken ormanlarda yetişir. Bununla birlikte, genellikle kumlu topraklarda bulunabilir. Bu mantar ovalardan alçak tepelere kadar yayılır. Tercih edilen simbiyotik ağaç küldür. Kuzugöbeği mantarı simbiyotik bir mantardır. Genellikle gelişmek ve büyümek için dişbudak ağaçlarını tercih eder.

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Aynı zamanda karaağaç ve kavakları da tercih eder. Ayrıca bazı meyve bitkilerinin ve köknar ağaçlarının altında da bulunmuştur. Oldukça yaygın bir mantardır ve kuzugöbeği mantarı dünyanın hemen hemen tüm ılıman bölgelerinde yetişir. Kuzugöbeği mantarı, ülkemizdeki mantar türlerinden biridir. Kuzugöbeği mantarı, orman yangınlarından sonra kanal kıyıları ve araziler boyunca çalılıkları olan hafif orman alanlarını tercih ederler.