Barkod

Çubuk kod yahut ta çizgi im de denilen barkod, bir takım kodlama yöntemleri vasıtasıyla verilerin okunması demektir. Özellikle görsel temel tabanlı makinelerin, verileri okuya bilmesini sağlar. Barkod sayesinde veri, paralel yöndeki çizgilerin hem genişliklerinde hem de çizgilerinde saklanır. Artık gelişen teknoloji sayesinde bugün, iç içe daire türevlerinin yanı sıra, görüntünün içerisinde gizlenen barkod şekilleri ve çeşitleri de bulunmaktadır.

Barkod, sadece adına barkod okuyucu denilen optik okuyucular aracılığı ile kullanıla bilmektedir. Ayrıca özel bazı yazılımlar sayesinde görüntünün içerisinde de taranabilmektedir. Bilgisayarın veri girişinin hem doğruluğunu hem de hızını artıran geniş bir kullanım alanına sahiptir. Otomatik Tanıma Veri Toplama adı verilen uygulamalar, bu hız ve doğruluğa neden olur. Tek boyutlu olan barkod, ikili kod ile tanımlanır. Hem çizgileri hem de oluşan boşluklar değişkenlik gösteren kalınlıklardadır.

Gelenekselden Günümüze Barkod

Barkod kodlama yöntemi, geleneksel olarak yalnızca rakamların sembolize edilmesi ile kullanılmaktaydı. Rakamların oluşturduğu sembollerden, yeni sembolojiler oluşturarak, bütün ASCII karakter seti de kullanılır hale gelmiştir. Bu set içerisinde hem büyük harf hem de daha fazlası ilave edilmiştir. Geleneksel çizgiler ve rakamların yerine, daha fonksiyonel ve fazla bilgi yerleştirilen yöntemler bulundu.

Matriks Kodlar geliştirildi. Böylece daha fazla ve yoğun bilgi saklama maksadıyla kullanılan basit barkodların tasarlandığı çizgilerin yerine, kare hücreler kullanılmaya başlandı. Buna aynı zamanda “Bir Tür İki Boyutlu Barkod” da denilmektedir. İç içe kodlar burada iki boyutlu olarak kullanılır. Aynı zamanda tek boyutlu kodların da bir karışımıdır. Bu yeni sistemi, geleneksel yöntem olan tek boyutlu sebirin yerine, daha fazla satır ilave edilecek bir yenilik olan çerçeve içerisinde yeni bir boyut oluşturma işlemi olarak tarif etmek mümkündür.