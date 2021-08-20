Buz Lazer Cihazı

Lazer epilasyon işlemleri son yıllarda çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Sadece kadınlar değil aynı zamanda birçok erkek de lazer cihazlarıyla birlikte istemedikleri kıl ve tüylerden kurtulma yolunu seçiyor. Tabii ki bu lazer cihazlarını üretip sonrasında bu türde hizmet veren merkezlere yollayan birçok medikal var. İşte bunlardan bir tanesi de Becas Medikal A.Ş. olarak karşımıza çıkıyor.

Becas Medikal A.Ş'de birçok farklı lazer cihazı üretiliyor. Bu cihazlar sadece üretilmekle kalmıyor aynı zamanda satışı yapıldığı vakit dahi kişilerin nasıl bu cihazı kullanacağı hakkında bilgiler de veriliyor. İşte bu cihazlardan bir tanesi de buz lazer cihazı. Bu cihaz daha yeni yeni piyasada yer etmeye başladı ve seans süresini de bir hayli azalttı diyebiliriz.

Diode Lazer Cihazı

Lazer cihazlarının hepsinin kendisine göre farklı görevleri bulunmaktadır. İşte bunlardan bir tanesi de diode lazer cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Bu lazer cihazı daha çok koyu tenli renkli kişiler için uygun olmaktadır. Bu türde kişiler genellikle bu cihazda lazer epilasyon olmayı tercih etmektedir. Bunun yanı sıra soğuk jel kapsülüyle bu işlem yapılmakta ve bu da acıyı daha aza indirmektedir.

Diode lazer cihazının özellikle açık renkli tüyleri yok etme konusunda başarısı ile ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu sebeple de genellikle kadınlar tarafından tercih edilen bir lazer cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

Hydra Facial Cihazı

Günümüzde cilt sağlığı oldukça önemlidir. Eğer cilde gerekli bakım yapılmadığı takdirde siyah noktalar belirgin bir hal alacak ve cilt yağlı, kuru bir görünüme sahip olacaktır. İşte hydra facial cihazı bu sebeple oldukça ön plana çıkan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Yüzün derinlerine nüfuz eden bu cihaz sayesinde tüm siyah noktalar, yağ ve kirden yüz arınacaktır. Bu da yüzün gençleşmesine sebep vermektedir. Bu cihazın en büyük avantajlarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki tek seans ile işlemin tamamlanması olacaktır. Bunun yanı sıra işlemde yüzünüzde sadece hafif bir kaşınma hissi oluşacaktır.