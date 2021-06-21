Diş Fırçalama Sürelerine Dikkat!

Kişilerin sağlıklı bir ağız bakımı yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken iki önemli konu bulunmaktadır. Bu konulardan ilkini doğru diş fırçalama tekniği ikincisini ise doğru bir dış fırçası seçimi oluşturmaktadır. Bireyler ağız ve diş temizliğini yapmak için doğru fırçayı seçerken öncelikli olarak küçük başlıklı ve orta sertlikte fırça kıllarına sahip olması gerekmektedir.

Bireylerin ağız kısmının arkasında kalan yirmi yaş diye tabir edilen dişlerin bulunduğu bölüm geri tarafta olduğundan diş temizliğinin yapılması biraz zor olduğu için bireylerin seçtiği diş fırçaları küçük başlıklı olmalıdır. Bireyler günde en az iki kere olmak üzere dişlerini fırçalamalıdır. Diş fırçalama sayısı kadar diş fırçalama süreside çok önemlidir.

Bu yüzden bireyler minimum iki ya da üç dakika olmak şartı ile dişlerini fırçalamalıdır. Ulusoy ağız ve diş sağlığı Gebze diş doktoru minimum sürenin altında diş fırçalayan bireylerin diş ve diş eti problemleri yaşamasının daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Diş fırçalama zamanları olarak kişiler tercihen sabah kahvaltısından sonra ve gece yatmadan önce mutlaka dişlerini fırçalamalıdır. Diş hekimleri diş fırçası seçimi konusunda ise kişilere sabah ve akşam olmak üzere iki adet fırça edinmelerini önermektedir. Yani sabah kahvaltıdan sonra sabah fırçası kullanılmalı, gece yatmadan önce ise gece diş fırçası kullanılmalıdır. Bu diş fırçasının ömrünü de uzatan bir işlemdir.

Diş fırçalama süresi ve diş fırçasının seçimi için Gebze diş doktoru Ulusoy ağız ve diş sağlığı merkezinden randevu alarak diş temizliği ve işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler alınabilir.

Hastaların Doğru Bildiği Yanlışlar Nelerdir?

Hastaların birçoğu dişlerini sert fırçalayarak daha temiz bir hale geldiği yanılgısına düşmektedir. Aslında sert bir şekilde yapılan fırçalama işlemi sonucunda diş etleri geriye doğru çekilir. Bu durum da diş hassasiyetlerine sebep olmaktadır.

Diş temizliğini evde de yapmak isteyen kişiler dişlerini karbonat ve tuz karışımı ile yaparak daha temiz bir hale geldiğini düşünmektedir. Bu da yine hastaların yanlış bildiği bir bilgi türüdür.

Karbonat ve tuz karışımı ile yapılan temizleme işlemi sonucunda diş mineleri zarar görmektedir ve bireylerin dişleri sanılanın aksine beyazlamamaktadır. Hastalar bu ve bunun gibi uygulamalardan uzak durmalıdır. Bunun için hastalar dişlerini Ulusoy ağız ve diş sağlığı Gebze diş doktoru ile iletişime geçerek bu konuda daha fazla bilgi alabilirler.

Doğru Diş Fırçalama Yöntemi Nasıl Olmalıdır?

Diş ve ağız temizliği için bireyler dişlerine baskı yapmadan orta sertlikte bir kuvvet uygulayarak diş temizliği işlemini gerçekleştirmelidir. Orta sertlikte ve küçük başlıklı diş fırçasına bir mercimek büyüklüğünde diş macunu sıkarak diş temizliği işlemi gerçekleştirilmelidir. Florür içeren diş macununun kuru bir şekilde ağzımızın içine belli bir açı derecesi ile yerleştirmek gerekmektedir. Diş fırçalama yönü ise diş etinden dişe doğru olarak yapılmalıdır.