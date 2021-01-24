Sputnik V'nin Türkiye'deki üretim anlaşması

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda yaşanan gelişmelerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileriyle anlaşma imzalayan VisCoran ilaç sanayi yönetim kurulu başkanı Öztürk Oran tarafından açıklama geldi. Süreçle ilgili olarak Türkiye'de bu aşının milyonlarca doz üretilebileceğinden bahsedildi. Ağustos ayında onaylanarak dünyanın ilk korona virüs aşısı olan ve Putin tarafından duyurulan aşının Türkiye'de üretimi için kollar sıvandı.

40 ülke talep ediyor

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi konusundaki anlaşma imzalandı. Ayrıca gerekli olduğu durumlarda da aşının Türkiye üzerinden çevre ülkelere ihracatının yapılacağı belirtildi. Rus aşısının 40 ülke tarafından talep edildiğini ve aslında görüşmelerin üretim için 9 ay önce başladığı belirtildi. 12 ülkede kullanım onayı alan aşının gayet iyi sonuçları olduğu belirtiliyor. Bu aşının AB üyesi olan Macaristan ve Sırbistan dahil olmak üzere 12 ülkede kullanımına onay verildiği duyuruldu.