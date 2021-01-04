"SMA hastamız bulunmamaktadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde büyük tartışmalara neden olan SMA hastalığı hakkında gelen en son açıklamada şu sözler yer aldı : " 'İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz' ".

Bu sözler sonrasında tepkiler çığ gibi büyümeye devam etti. Bir süredir birçok aile tarafından sosyal medya üzerinden SMA hastası çocukların yurt dışındaki maliyeti oldukça yüksek olan bir ilaca ulaşmak için yardım toplamalarına birçok ünlü destek verdi ve bu duruma milli piyangoda kimseye çıkmayan paranın varlık fonuna aktarılması yerine bu hasta çocuklara aktarılması talep edildi ancak bu konuda en son yorum Koca tarafından şu şekilde geldi :

Bildiri yayınlandı

Sosyal medya üzerinden gelen bildiride şunlar yer aldı :

Konuyu özetleyecek olursak

Bakan Koca bu konuda şunları söyledi : SMA hastalı olan çocukların üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli olanların destek olmaması gerektiğini bir ilaç şirketinin çocukları kobay olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini, evlilik öncesinde gen taraması yapılarak SMA hastalığının öncesinden tespit edilebileceğini, işe yarayan her tedaviyi ücretsiz olarak kullandırtmaya devam edeceğini belirtti.En sonunda da SMA hastasının bulunmadığını belirtti.