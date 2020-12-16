Pfizer aşısının yan etkileri açıklandı

İngiltere'de Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2 kodlu aşının kullanım kılavuzu sağlık merkezlerine iletildi. Kullanım kılavuzunda kısırlığa neden olmadığı belirtildi ancak çocuk sahibi olmak isteyenlerin aşıyı olduktan 2 ay sonra çocuk sahibi olmaları gerektiği belirtildi.

Hamilelerde tehlikeli etki görülmedi

Hamilelerde tehlike oluşturduğuna dair söylentiler için gelen açıklamada henüz böyle bir olayın kanıtlanmadığını ve erken doğum riskleri nedeniyle mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor. Hamile olmayı planlayan kişiler içinde aşıyı kullandıktan 2 ay sonra hamile kalması öneriliyor. Kısırlığa neden olmadığını ama çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu tavsiyeye uyması isteniyor.

16 yaş altına uygulanamaz

Aşının yan etkileri arasında baş ağrısı, yorgunluk titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu açıklandı. Aşının, aşılanan kişinin daha sonrasında enfeksiyon kapması veya bir başkasına hastalık bulaştırma ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtildi. Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanması konusunda hala çalışmaların devam ettiği belirtildi.