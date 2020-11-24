Damak Yarıklı Bebeklerde Ağız ve Diş Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Dudak damak yarıklı bebeklerin bakımında belirli noktalarda hassasiyet göstermek gerekir. Bu nedenle mevcut durumu daha zor bir noktaya taşıyabilecek ihtimalleri ortadan kaldırmak önemlidir. Dudak damak yarıklı bebeklerde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi hem bebeğin gelişimi açısından hem de farklı komplikasyonların oluşmaması açısından büyük önem taşıyor. Dudak damak yarıklı bebeklerde ağız ve diş bakımı ile ilgili önemli noktaları Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır anlattı.

Damak Yarıklı Bebeklerde Ağız ve Diş Bakımına Özen Göstermeli

Damak yarıklı bebeklerde ağız ve diş bakımına çok özen göstermek gerekiyor. Bu bebeklerde diş yapısı bir şekilde olumsuz etkilendiği için mevcut yapının korunması ve iyileştirilmesi için adımlar atılması gerekir. Damak yarıkları için yapılacak operasyonlar ve diş çene düzeltme uygulamaları için başlangıçtan itibaren yapılan bakımlar önemli bir altyapı oluşturmayı mümkün kılar. Çocuklarda dişler 6 - 14 ay arasında çıkar. Bu dönemden itibaren ağız ve diş bakımı ile ilgili çocuk diş hekiminden (pedodontistlerden) destek almak ve süreci en iyi şekilde yönetebilmek adına düzenli bakım yapmak gerekir. Dudak damak yarıklı bebeklerde süt dişleri durumdan daha fazla etkilenebilir. Özellikle yarıkların olduğu bölgeye yakın olan dişlerin minelerinde yapısal sorunlar oluşması mümkündür.

Ağız ve Diş Bakımı Nasıl Yapılır?

Damak yarıklı çocuklarda ilk ortodontik bakım, dişler çıkmadan yapılmaya başlanabilir. 6. aydan itibaren çıkmaya başlayan süt dişleri ile birlikte düzenli diş fırçalama yapılması gerekir. Çocuklarda da ağız ve diş bakımında düzenli diş fırçası değişimi gereklidir. Dişlerde çürümeyi engellemek için aşırı şeker tüketimine izin verilmemeli ve düzenli bakım ile dişlerin sağlıklı olması sağlanmalıdır. Dişlerde çürük olmaması damak yarıkları için yapılacak operasyonların iyileşme süreci açısından da önemlidir. 4- 5 yaşına kadar dişlerin florür ihtiyacı göz ardı edilmemelidir. 6. aydan itibaren 8 yaşa kadar dişlerin florür ihtiyacı için ek önlemler alınması gerekebilir.

Prof. Dr. Hakan Ağır

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.dudakdamakyariklari.com