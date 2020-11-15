92 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de korona virüs nedeniyle yaşanan ölümler ve vaka sayısında bir artış yaşanmaya başlandı. Son 24 saat içinde 150 bin kişi için test gerçekleştirildi ve test sonrasında 3 binden fazla kişide korona virüs hastalığına rastlanıldığı görüldü.

92 kişi hayatını kaybetti

Güncel verilere göre son 24 saat içinde 150 bin kişinin testi sonrasında 92 kişinin de öldüğü belirtildi. 2 bin 298 kişide bu hastalığın görülüp sonrasında iyileştiği tespit edildi. Toplamda iyileşen sayısı 351 bini aştı.

Ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık bakanı tarafından gelen açıklamada dikkat çekilen nokta ağır hasta sayısında bir artış yaşandığından bahsedildi. İşte sağlık bakanı tarafından gelen açıklama :