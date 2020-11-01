Fransızca, günümüzde çok etkin bir şekilde kullanılan yaygın bir dildir. Bunun sebebi olarak ekonomik, diplomatik ve kültürel gelişmeler gösterilebilir. Bu tür faaliyetlerin ulusal sınırların ötesinde etkileşim halinde olması, ilişkileri kuvvetlendiren bir faktördür. Sonuç olarak Fransız firma ve kuruluşları ile iş birliği yapan kişiler tarafından Fransızca tercüme ihtiyacı artmıştır.

Fransızca yapı olarak İngilizce ile benzerlik gösteren bir yapıya sahiptir. İngilizcede Fransız kökenleri kelimeler olduğu için İngilizce bilen birisi Fransızcayı daha kolay öğrenecektir. Hiç bilmeyen biri tarafından bakıldığında telaffuzunun farklı olması biraz zor gelebilir. Ancak pratik yaparak çok daha rahat konuşulup anlaşılabilir. Latin alfabesinde olmayan bazı harfler ve telaffuzdaki farklılıklar yüzünden Fransızca tercüme yapılırken dikkatli olunmalıdır. Önemli diyaloglarda küçük hatalar geri dönüşü zor olan mağduriyetlere sebep olabilir.

En Doğru Fransızca Tercüme Nasıl Yapılır?

Türkçeden Fransızcaya ya da tam tersi olarak Fransızcadan Türkçeye tercüme hizmeti alırken son derece dikkatli olmalısınız. Bu alanda profesyonel ve deneyimli kişilerle birlikte çalışmanız büyük önem taşıyor. Bunun yanında Fransızca tercüme yapan tercümanın yeminli tercüman olması gerekiyor. Eğer resmi bir belge için Fransızca tercüme hizmeti alıyorsanız, belgenin geçerliliği ancak bu şekilde sağlanmış olur.

Fransız konsolosluklarına, hastanelerine ya da okullarına başvuru yapabilmek ya da bilgi alma amaçlı yazışmalar yapabilmek için Fransızca tercüme hizmeti veren yeminli tercümanlar bulunmaktadır. Bu tercümanlar bir noter ile birlikte çalışır. Adından da anlaşıldığı üzere noter huzurunda yemin etmiş kişilerdir. Bu sayede kaşe ve imza yetkileri bulunur. Ayrıca yaptıkları her Fransızca tercüme, sadece Fransız dairelerinde tim dünyada geçerliliği olan belgelerdir.

Fransızca Tercüme Fiyatları

Fransızca tercüme fiyatları belli bir standartta değerlendirilemez. Her tercüman kendi fiyat kataloğunu belirleyebilir. Fiyat konusunda belirleyici olan tercüme edilecek olan metnin uzunluğudur. Bu hizmeti bir Fransızca tercüme bürosundan alıyorsanız fiyatlar genel olarak baştan belirlenmiş şekildedir.