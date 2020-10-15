Aşı gençlere 2022'de uygulanabilir

DSÖ baş bilim insanı Soumya Swaminathan, tarafından gelen açıklamada sağlıklı ve gençlere aşının 2022 senesine kadar korona virüs aşı yapılmaması gibi bir ihtimalin olduğu belirtildi.

Toplu aşı gelişme hızı yavaş

Birçok ülke bir süredir aşı geliştirme çabaları içine girip hatta bir aşı yarışı başlayıp bir an önce ülkelerin hepsi kendi aşısını üretmeye çalışıyor. Ancak toplu aşılamanın hızlıca gelişmesinin ihtimali çok düşük görülüyor.

İlk kime yapılacak tartışması

Aşı geliştirilse bile aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılması sonrasında da ön saflardakilere yapılması ve ardından yaşlılara yapılması konusunda bir hemfikirlik var. Bu duruma gelindiği zaman bile risk gruplarının tekrar tartışmaya açılması bekleniyor.

Gençler bekleyebilir

2022 senesine kadar genç ve sağlıklı insanların bekleyebileceği belirtildi. Aşı şu anda acil ihtiyacı olanlara uygulanması bekleniyor.

Aşı çalışması durduruldu

Aşı konusunda en başarılı olarak bilinen AstraZeneca ve Johnson & Johnson firması klinik denemelerde güvenlik endişeleri yaşaması sonrasında durduruldu. 3.safha denemelerini tamamlamaya en yakın görülen şirketlerden bir tanesi olarak biliniyordu.