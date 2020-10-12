Türkiye'de koronavirüsten 58 kişi öldü

Korona virüsle ilgili gelen son verilere göre son 24 saat içinde 115.605 kişiye korona virüs testi gerçekleştirildi ve testi gerçekleştiren kişilerin 1614 tanesinde korona virüsün olduğu tespit edildi.

58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından gelen verilere göre toplamda 58 kişi öldü ve bugüne kadar bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8.895 oldu.

Genel tablo

Ağır hasta sayısı 1417 olurken toplamda hasta sayısı 337.147'ye kadar ulaştı. Hastalığı yenen kişilerin sayısı 1301 oldu ve 295.658'e kadar ulaştı. Yoğun bakım doluluk oranlarında bu hafta düşüş yaşandı ve bu konuda da sağlık bakanlığı tarafından açıklama geldi.

Sağlık bakanlığı tarafından gelen açıklama