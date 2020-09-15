Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 kişi öldü

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 kişi öldü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 kişi öldü admin Tarih: 2020-09-15 Saat: 21:59:53
Güncelleme : 2020-09-15 21:59:53Bu içerik 29 kez okundu.
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 kişi öldü

Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün toplamda 67 kişi hayatını kaybetti ve son 24 saat içinde 110.412 test gerçekleştirildi. Toplamda bugün içinde 1742 yeni vakaya rastlandı. Aktif hasta sayısında hızlı bir artış yaşandığı dikkat çekiyor. 

Sağlık bakanı tarafından açıklama 

Bakanlık verileri 

Bakanlığın verilerine göre iyileşen hasta sayısı son 24 saat içinde 1202 kişi olduğu belirtildi ve toplamda iyileşen hasta sayısı 261.260 oldu. Ağır hasta sayısının 1327 olup hastalarda zatürre hastalığına yakalanmış olan kişilerin oranının %7.1 olduğu belirtildi.

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