İnsanlar Sputnik V'ye güveniyor

Sputnik V adındaki aşının tescili tamamlandı ve klinikte test edilmesi için 40 bin gönüllü gerektiği belirtildi ve daha sonrasında bu aşı için 55 bin gönüllü kişinin kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

RFPİ tarafından Kirill Dimitriyev tarafından basına cevaplar verildi. Genel olarak basının merak ettiği konu aşı için gönüllü kişi bulmada sorun yaşanılıp yaşanmadığı oldu. Bu konuda 55 bin kişiden fazla kişinin çoktan kayıt yaptırdığını aslında 40 bin gönüllünün de yeterli olduğunu belirtti.

Rus aşısının bu kadar kısa sürede güvenilirlik sağlamasının nedeniyse uzmanlar tarafından denenmesi ve verimliliğinin kısa sürede görülmesinden kaynaklandığını da ayrıca vurgulayarak belirtti.