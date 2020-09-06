72 saatte 5 düğüne giden 80 yaşındaki korona virüs hastası

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72 saatte 5 düğüne giden 80 yaşındaki korona virüs hastası
72 saatte 5 düğüne giden 80 yaşındaki korona virüs hastası admin Tarih: 2020-09-06 Saat: 21:00:15
Güncelleme : 2020-09-06 21:00:15Bu içerik 31 kez okundu.
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72 saatte 5 düğüne giden 80 yaşındaki korona virüs hastası

Kayseri Valisi tarafından gelen açıklama sonrasında 80 yaşında olan bir kişinin şu anda hastanede tedavi gördüğünü ve korona virüs hastası olması nedeniyle nereye gittiği öğrenilmek istendi. 5 düğüne gittiği öğrenilen kadın 72 saat  içinde yaptığını da belirtiyor. 

Düğüne izin verilmişti

Vatandaşların kurallara uymadığı her zaman tekrardan kısıtlama geleceğini belirten Kayseri Valisi, tedbirlerin önemini vurguladı. Esnafın gelen kısıtlama sonrasında zorluk yaşadığı belirtildi ancak virüsün bu gibi alanlarda çok daha hızlı yayılması nedeniyle kısıtlamaya mecburi kalındığı açıklandı.

Kayseri Valisinden gelen açıklama 

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