Türkiye'de koronavirüs durumu

Türkiye'de salgın nedeniyle bugün 20 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde oluşan verilere göre 100 binden fazla test yapıldı ve yeni vaka sayısı 1313 olarak tespit edildi.

Salgının son durumu

Salgının Türkiye'de seyri ile ilgili gelen yeni verilerde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı ve toplamda 6.183 oldu. Toplamda korona virüs hastalığına yakalandığı tespit edilen 262 bin 507 kişi olarak hesaplandı.

İyileşen hastalar var

Son 24 saat içinde sağlığına kavuşan 1002 kişi bulunuyor ve toplamda iyileşen kişi sayısı 239 bin 797 olarak hesaplandı. İşte bakanlık tarafından paylaşılan son veriler :