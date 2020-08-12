Putin ilk koronavirüs aşısını duyurdu 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gelen açıklamada korona virüse karşı geliştirilen ilk aşının tescillendiğini belirtti. Sputnik adını verdikleri aşı için denemeler gerçekleştirildi.

Rusya sağlık bakanı açıklama yaptı

Vladimir Putin ve Rusya sağlık bakanı Mihail Muraşko’dan buldukları aşıyı güvenli bir şekilde anlattılar. Aşıya çok güvendikleri görülüyor ancak aşı hakkında detayları paylaşmak konusunda cimri davranıyorlar.

Aşı testleri geçti

Aşının oldukça etkinli olduğunu belirttiler ve aşının bağışıklık kazandırdığını ve gerekli denemeleri tamamladığını belirtti. Ancak aşının hala 1.aşamada olduğunu belirtmek zorundayız.

Kendi kızı üzerinde denendi

Aşının insan üzerinde denenmesine başlandığını hatta deneyenlerden bir tanesinin de kendi kızlarından biri olduğunu belirten Putin kızında gördüklerini basına anlattı. Kızının aşıyı kullandıktan sonra ateşinin 38 dereceye yükselmesi sonrasında bir süre geçince 37'nin biraz üstüne ulaştığını belirtti.

İkinci kez aşı oldu

Daha sonrasında ateşin normale döndüğünü açıkladı. Aşılama sonrasında bir daha bir aşılama gerçekleştirildiğini ve sonrasında yine ateşin yükselip düştüğünü ancak her şeyin ortadan kaybolduğunu belirtti. Kızının kendisini iyi hissettiğini belirten Putin aşıya oldukça güveniyor.

DSÖ kontrol etmesi gerekiyor

Aşının DSÖ tarafından kontrol edilmesi sonrasında tüm dünyada kullanıma açılması öngörülüyor ancak DSÖ tarafından aşı ile ilgili hiçbir bilgi alınamadı. İnsanlar üzerindeki deneylerin ayrı bir şekilde bir daha yapılması gerekebilir.

2 Hafta içinde üretimine başlanacak

Bugün gelen açıklama sonrasında aşı üretimine başlanacağı söyleniyor ancak DSÖ tarafından aşı kontrolleri yapılmadı. Bu aşılar hakkında Türkiye tarafından gelen açıklamada her ne kadar doğru aşı bulunmuş olsa da korona virüsle mücadelenin 1 ile 2 sene daha süreceği söyleniyor.