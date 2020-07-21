Türkiye'de korona virüsü son durumu

Türkiye'de korona virüsle ilgili Sağlık Bakanı tarafından açıklanan tabloya göre son 24 saat içinde 928 kişide korona virüsüne rastlanırken 18 kişinin de öldüğü açıklandı. Sosyal medya üzerinden açıklanan verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısında azalma yaşandığı görüldü. Toplamda iyileşen hasta sayısı 204 bini geçti.

21 ilde yoğun bakım hastası kalmadı

Sağlık bakanı tarafından belirtilene göre 21 ilde yoğun bakım hastası olmadığını son 3 gündür de 71 ilde pnömonili vaka sayılarında azalma yaşandığını belirtti.

İşte sağlık bakanı tarafından açıklanan tablo :