Şanlıurfa'da 142 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa ilinde daha önce hatırladığını gibi 80 ev karantinaya alınmıştı. Bugün valilik tarafından gelen açıklama sonrasında 142 evin daha karantinaya alındığı belirtildi. Karantina kapsamında alınan kararlara tedbirlere uyulmaması sonrasında meydana gelen bu olayda birçok adres virüsten dolayı karantinaya alındı.