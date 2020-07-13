Şanlıurfa'da 142 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa ilinde daha önce hatırladığını gibi 80 ev karantinaya alınmıştı. Bugün valilik tarafından gelen açıklama sonrasında 142 evin daha karantinaya alındığı belirtildi. Karantina kapsamında alınan kararlara tedbirlere uyulmaması sonrasında meydana gelen bu olayda birçok adres virüsten dolayı karantinaya alındı.
İşte karantinaya alınan adreslerin bulunduğu bölge
Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Eyyübiye'de 14, Viranşehir'de 13, Birecik'te 9, Suruç'ta 6, Ceylanpınar'da 5 ve Bozova ilçesinde 3 adreste karantina uygulanıyor.
80 adreste karantina bitti
Daha önce 80 adreste karantina uygulanması başlamıştı ve bugün itibariyle de bu karantina uygulaması 80 adreste bitti.