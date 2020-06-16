Türkiye 16 Haziran Korona Virüs Tablosu

Türkiye için son güncellenen verilere göre 24 saat içinde toplamda 1467 kişide korona virüsü olduğu tespit edildi. Toplamda vaka sayısı 181.298 olurken can kaybı 4.842'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca Açıklama Yaptı

Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan verilere göre korona virüs tablosunda yaklaşık 47 bin kişiye test yapıldığı belirtildi. Koca tarafından dikkat çekilen nokta yeni vaka sayısının geçtiğimiz güne oranla azaldığını ancak yoğun bakımda olan hasta sayısında bir artış yaşandığını belirtti. Tedbirlerin önemli olduğunu da her zaman olduğu gibi hatırlattı.