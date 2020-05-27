27 Mayıs Türkiye Korona Verisi

Korona virüsü Türkiye'de ve birçok ülkede hala kriz oluşturmaya devam ederken Türkiye'de elde edilen son verilere göre son 24 saat içinde ölüm oranının tekrardan artışa geçtiği görüldü.

Korona virüsü Amerika ve Brezilya'da özellikle ciddi artışlar gösteriyor, bu ülkelere ek olarak Rusya ve İngiltere korona virüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında yer alıyor.

27 Mayıs gününde Türkiye'nin durumu

Korona virüsü son durum tablosu ile ilgili gelen gelişmelerde vaka sayısının 1000'in altına düştüğü açıklandı. Bugün yapılan test sayısının 21.043 olup test sonucunda 1.035 kişinin hasta olduğu tespit edildi. Toplamda bugün ölen kişi sayısı 34 olup toplam ölen sayısını 4.431'e ulaştırdı.

Toplam verilerde son durum

İyileşen sayısında bir artış yaşandı ve toplamda iyileşen kişi sayısı 1.286 oldu. Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1.894.650, bugüne kadar Türkiye'de görülen hasta sayısı 159.797 , yoğun bakımda olan hasta sayısı 723, toplamda iyileşen sayısı 122.793 oldu.