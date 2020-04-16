Prof. Dr. Pullukçu'dan siyah maske uyarısı

Korona virüsünde salgınla mücadele edilirken bir yandan da salgından çıkar sağlamak amacıyla halkın sağlınını düşünmeden hareket eden firmaların olduğu aşikar bir durum olarak günümüzde bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu tarafından aslında çok önemli bir konu olan bu konuya detaylı bir şekilde değinildi.

Açıklamasında siyah maskenin yıkanabilir olarak lanse edilip satılması sonrasında halkın doğru maskeler yerine siyah maske kullanmasının doğru olmadığını belirtti. Bu maskelerin yapı malzemelerinin virüse karşı herhangi bir korumasının olmadığını nano koruması var denilerek satılan bu maskelerin aslında sıradan bir kıyafet kumaşından farklı olmadığı belirtildi.

Maskenin üretiminde mikronluk dikişler yapılarak virüsün geçemeyeceği bir bariyer oluşturuluyor. Bu bariyerlerin aslında siyah maskelerin çoğunda bulunmadığını halkın bu maskeleri kullanmak istiyorsa altından cerrahi maske giymesi sonrasında bu maskeyi üzerine süs olarak giymesinin mümkün olduğunu belirtti.

Buna ek olarak n95 modelindeki maskelerin dışarıdan gelen partikülleri geçirmediğini ancak nefesi dışarı verdiğini bu nedenle yine riskli bir durum oluşturduğunu ve buna ek olarak bu maskenin içinde nefes almanın çok zor olduğunu, karbondioksit biriktirerek kişide baygınlığa neden olabileceğini bunları günlük hayatta kullanılmasının doğru olmadığını belirtti.