Antalya'da plazma nakledilen hastanın durumu

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen bu olay Antalya Üniversitesi Hastanesi'nde konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip korona virüsü test sonucunun negatife dönüştüğü açıklandı.

Bülent Aydınlı tarafından bir basına yapılan açıklamada 27 yaşındaki korona virüs tedavisinde başarılı olan Çağlar Çolak adındaki kişinin kanından alınan konvelesan plazmanın 10 Nisan'da yoğun bakımdaki bir hastaya aktarıldı.

Bu sayede amaçlanan tedavinin ilk aşaması tamamlanmış oldu ve plazma önerilerinin aslında tedaviler arasında yer aldığı biliniyordu. Hastanenin çok donanımlı ve her türlü altyapıya sahip olduğunu belirten Aydınlı tedavide 78 yaşındaki hastaya tekrardan test yapıldığını ve test sonucunun negatife dönüştüğünü açıkladı. Hastanın durumun iyi olduğunu ancak hala birçok kronik rahatsızlığının olması nedeniyle kronik rahatsızlıkları düzelmeden yoğun bakımdan çıkmayacağını ve takipli şekilde tedavisinin devam edildiğini belirtti.