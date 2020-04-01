TTB, il il korona virüs hastası ve ölen sayısını açıkladı

Yeni tip korona virüsü nedeniyle meydana gelen ölümler ve hastalananlar konusunda Türkiye için detaylı bilgiler paylaşıldı. Raporda , İstanbul ,İzmir ,Şanlıurfa , Adana ve Diyarbakır'da duruma ilişkin bilgiler ve öneriler paylaşıldı.

Ancak TTB tarafından verilen bilgilerde gerçek tabloyu göstermenin pek mümkün olmadığını hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen hastaların sayıları Sağlık bakanlığı tarafından açıklanmadığı için gerçeğe çok yakın sonuçlar paylaşılamadı ancak yine fikir edinilebilmesi için bir tablo oluşturuldu.

İstanbul için durum yatılı korona virüsü hastası sayısının 2 binin üzerinde olduğunu , hastalığa yakalanan hekim ve sağlık çalışanı sayısı 100'den fazla olduğunu belirtti.

İzmir için pozitif sonuçlara sahip olan hasta sayısının 700 olduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarından 75 tanesi hastalığa yakalandı ve bir ASM hemşiresinin yoğun bakıma alındığı belirtiliyor.

Şanlıurfa için durum yoğun bakımlarda 70 kişinin olduğunu ve 6 pozitif hastanın olduğu açıklandı. Hastaların yoğun bakımda olduğunu ve korona nedeniyle de 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Adana için yaklaşık 550 hasta olduğu 63 tanesinin yoğun bakımda olduğunu ve 15 tanesinin entübe olduğu , 2 tanesinin iyileştiğini 4 hekimin ve 12 hemşirenin korona şüphesi taşıdığı söylendi.